Naufraga un pesquero frente a Camariñas
Los dos únicos tripulantes del «A Fervenza» fueron rescatados por otro buque antes de hundirse
E. P.
El pesquero gallego «A Fervenza» ha sufrido en las últimas horas una vía de agua, lo que ha provocado su hundimiento en las proximidades de Cabo Vilán, en Camariñas (A Coruña). Sus únicos dos tripulantes han sido trasladados a la localidad de Costa da Morte y se encuentran en buen estado.
Salvamento Marítimo informa de que, tras recibir alerta de radiobaliza y aviso de otro pesquero en la zona, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) Fisterra movilizó a la lancha «Salvamar Altair» y el helicóptero Helimer 402.
Entonces, el pesquero «Zeus», que estaba en la zona, avisó de que tenía a los dos tripulantes del «A Fervenza» a bordo y en buen estado y, posteriormente, del hundimiento de la embarcación. La lancha de Salvamento se encargó de recoger a los marineros y trasladarlos a Camariñas, tras realizar labores de dispersión mecánica de restos de contaminación procedentes del hundimiento.
Se trata de un pesquero con base en Cillero (Lugo) y construido en el 2006, con una eslora total de 9,95 metros y casco de acero, detallan los datos del censo del Ministerio de Pesca.
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra