Se hunde un pesquero de Vigo en aguas de Azores: a salvo sus 11 tripulantes
El naufragio ha ocurrido a 150 millas al este del archipiélago portugués
Angustiosa madrugada en el Atlántico. El pesquero «Nuevo Salmón» se ha hundido cuando navegaba por aguas del archipiélago portugués de Azores aunque por fortuna todos sus tripulantes están a salvo y en buen estado.
Según informa Salvamento Marítimo de España, los 11 tripulantes fueron rescatados por el mercante CS Standard y trasladados en helicóptero a Azores.
El hundimiento de este palangrero con base en Vigo se produjo a 150 millas al este de Azores, dentro de aguas de jurisdicción portuguesa. La emergencia se activó tras recibirse la alerta de la radiobaliza.
La propiedad del «Nuevo Salmon» figura a nombre de Pesquera Lelo Mar S. L, armadora también perteneciente a la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu).
[NOTICIA EN DESARROLLO. HABRÁ AMPLIACIÓN]
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Localizado en una playa de A Guía el joven de 19 años desaparecido en Vigo desde el lunes
- Las Cíes muestran su lado menos «paradisíaco»: así se llevó el oleaje a dos personas en la pasarela de Rodas
- Memorias de la movida viguesa
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- La CRTVG gestiona con otros operadores el restablecimiento de su emisión fuera de Galicia tras el cese «unilateral» del satélite Astra