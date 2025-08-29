Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se hunde un pesquero de Vigo en aguas de Azores: a salvo sus 11 tripulantes

El naufragio ha ocurrido a 150 millas al este del archipiélago portugués

El «Nuevo Salmon»

A. Otero

Vigo

Angustiosa madrugada en el Atlántico. El pesquero «Nuevo Salmón» se ha hundido cuando navegaba por aguas del archipiélago portugués de Azores aunque por fortuna todos sus tripulantes están a salvo y en buen estado.

Según informa Salvamento Marítimo de España, los 11 tripulantes fueron rescatados por el mercante CS Standard y trasladados en helicóptero a Azores.

El hundimiento de este palangrero con base en Vigo se produjo a 150 millas al este de Azores, dentro de aguas de jurisdicción portuguesa. La emergencia se activó tras recibirse la alerta de la radiobaliza.

La propiedad del «Nuevo Salmon» figura a nombre de Pesquera Lelo Mar S. L, armadora también perteneciente a la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu).

