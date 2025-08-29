Un estudio revela que casi la mitad de los corales se han perdido por las olas de calor

Un estudio, liderado por la Nature Conservation Foundation (NCF) y el Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC), revela que los arrecifes del norte del océano Índico han perdido casi la mitad de su cobertura de coral desde 1998 por las olas de calor marinas.

Publicado en Diversity and Distributions, analizó datos recopilados de forma continua entre 1998 y 2022 en tres atolones (Agatti, Kadmat y Kavaratti) del archipiélago de Lakshadweep, informó ayer el CEAB en un comunicado.

Este seguimiento de 24 años, el «más largo realizado en la zona», ha registrado grandes olas de calor marinas como las asociadas a los episodios de El Niño de 1998, 2010 y 2016, así como otros episodios meteorológicos menos severos.

El monitoreo reveló que la cobertura coralina en los arrecifes de Lakshadweep cayó del 37,24% en 1998 al 19,6% en 2022, lo que supone la pérdida de casi la mitad (47,3%) del coral vivo que cubre los arrecifes; así como que su ritmo de recuperación «se está ralentizando» progresivamente.

Los datos indican que, de media, se necesitan al menos 6 años sin nuevos episodios de blanqueamiento para que un arrecife se recupere de forma significativa: «La falta de tiempo para la regeneración del coral se traduce en una pérdida progresiva de cobertura de coral vivo año tras año», señalaron además los investigadores.

Los autores identificaron seis patrones de respuesta de los corales a las olas de calor, que combinan factores como la profundidad a la que viven, si están expuestos al oleaje o resguardados y su reacción al blanqueamiento. Afirman que el estudio es «una herramienta valiosa» para su conservación.