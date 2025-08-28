Una dieta enriquecida para poder cultivar pulpos

Hay dos momentos críticos en la alimentación del pulpo común (Octopus vulgaris) durante su primer mes de vida y una dieta que mejora su crecimiento. Así lo concluye un equipo del Instituto Español de Oceanografía (IEO) de Vigo y el campus de Yucatán de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un nuevo artículo publicado en la prestigiosa revista Aquaculture International, que acerca un paso más a la realidad el sueño de cultivar el cefalópodo para explotarlo comercialmente.

La receta ganadora integra la artemia —un tipo de camarón microscópico que se emplea como pienso desde hace años en los criaderos; famoso actualmente entre los más pequeños al venderse como mascota con nombres como Sea Monkeys o Aqua Dragons— y añade como novedad una dieta microparticulada (DMA) formulada a partir de músculo de calamar liofilizado y carne de cangrejo. Se trata de una combinación que hace que las paralarvas —las diminutas crías de pulpo recién eclosionadas— engorden más y activen antes su aparato digestivo.

Los científicos han averiguado que agregar estas proteínas animales «nativas» a la artemia permite aumentar en más de un 10% el peso de los ejemplares en solo 27 días. Con esta mezcla, los pulpitos alcanzaron los 0,86 miligramos frente a 0,78 que pesaban alimentándose con artemia sola. La tasa de crecimiento específico también fue superior (+3,36% al día) y la longitud del manto alcanzó los 2,9 milímetros frente a los 2,4.

Las paralarvas fueron obtenidas del desove espontáneo de una hembra de pulpo que se encontraba en cautividad en el IEO de Vigo. El ensayo se hizo con seis tanques —tres por tratamiento—, con agua de mar a unos 19 grados y luz continua. Cada cierto tiempo se tomaron muestras para medir la evolución de los ejemplares y sus marcadores digestivos —proteínas y grasas listadas en sangre, y actividad de enzimas digestivas—. Dicho en cristiano: se observó si las crías aprovechaban mejor lo que comían y cuándo lo hacían.

El equipo —en el que se encuentran dos investigadores del centro olívico, Pedro Domingues y Aitor Sotelo— detectó picos de actividad enzimática, las tijeras bioquímicas que se encargan de cortar las proteínas y las grasas, en dos momentos clave del ciclo analizado: alrededor del día 6 y el 24. En ambos casos, los valores fueron más altos con la dieta combinada, tanto para las proteasas ácidas —relacionadas con digestión estomacal— como para las alcalinas —más intestinales— y las lipasas —las grasas—. ¿La conclusión? Hay dos tramos del mes en los que el animal pide y puede procesar mejor alimentos ricos y complejos, por lo que, si se le da el alimento adecuado, redundará en su favor.

Y es que el sistema digestivo del pulpo está madurando en las primeras semanas. No es que no tenga estómago, es que sus ambientes de digestión —más ácidos o más alcalinos— y las enzimas que trabajan en cada uno van cambiando según crece. El estudio sugiere que, durante el primer mes, ambos entornos importan a la vez, y que la proteína animal nativa —como la del calamar o el cangrejo— encaja muy bien en esta etapa. Por eso, cuando se ofrece una dieta microparticulada con estas materias primas, las enzimas responden y el crecimiento mejora.

«Los resultados conseguidos muestran que los cambios en la actividad digestiva y las reservas nutricionales pueden estar asociados al tipo de alimento y al proceso de maduración del sistema digestivo, como se ha demostrado en paralarvas de esta especie de pulpo, y proporcionan información útil para el desarrollo de dietas específicas durante esta fase de desarrollo», remarcan los autores.

Esfuerzo científico con ADN gallego

Al trabajo de la ciencia para lograr el hito que supondría cerrar el ciclo de cultivo del pulpo se suman los esfuerzos realizados por parte del sector pesquero nacional, con varias empresas de ADN gallego que se han lanzado de lleno a la investigación. El mayor y más sonado proyecto es la granja que Nueva Pescanova plantea construir en Las Palmas, donde la compañía mantiene «en marcha» una infraestructura de 31.000 metros cuadrados en la que prevé alcanzar una producción de 2.400 toneladas del cefalópodo al año, si bien por ahora no hay avances significativos a nivel industrial.

Otras iniciativas lideradas por firmas de Vigo en torno al Octopus vulgaris son la que emprendió Pereira en 2017 de la mano del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del grupo Ecobiomar del Instituto de Investigaciones Marinas (IIM), con el fin de hacer viable la cría de las paralarvas en cautividad, o la que en estos momentos lleva a cabo Profand a través de Octolarvae, con el propósito de optimizar la supervivencia larvaria del pulpo y otras especies para asegurar el aprovisionamiento de juveniles.