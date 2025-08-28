Anfaco alerta del desvío de atún tailandés a la UE por el efecto del arancel de EE UU

Los principales agentes de la cadena agroalimentaria española destacaron ayer que el pacto arancelario alcanzado el pasado 22 de agosto entre Estados Unidos y la Comisión Europea se trata de un «mal» acuerdo y están decididos a pedir las compensaciones oportunas. En representación del sector pesquero asistió Anfaco-Cytma, que advirtió que cualquier tasa arancelaria afecta a las exportaciones de los productos españoles, pero también en las triangulaciones con terceros países. «Al desviarse o reducirse flujos comerciales de terceros países a los EE UU, dicha sobreoferta puede redirigirse al mercado europeo promoviendo un dumping comercial. Especialmente doloso es el caso de Tailandia con la conserva de atún», señaló su secretario general, Roberto Alonso, que pidió «considerar los productos pesqueros» si se van a negociar excepciones a la nueva tarifa del 15%.

En respuesta a estas peticiones, los ministros de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, citaron específicamente una acción para comunicar a sus homólogos europeos la necesidad de vigilar los certificados de captura de productos procedentes de Tailandia en próximos meses. «Estarán atentos a la disposición de contingentes de abastecimiento de materias primas para nuestra industria, en caso de existir cambios», dijo Alonso, que también insistió en la necesidad de solicitar «una equiparación arancelaria» para la conserva de atún en aceite en Estados Unidos: «El acceso al mercado estadounidense implica un 35% de arancel, mientras que al contrario, ellos solo pagan un 24%».