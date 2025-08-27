Una nueva forma de echar un vistazo al mar

Conocer el estado de los océanos es vital para su protección. Y por muchos buques oceanográficos que se facturen en astilleros de referencia como pueden ser Freire Shipyard o Armón Vigo, nunca serán suficientes —ni económicos— para llegar a todos los sitios y «salvaguardar las vastas y mayormente desprotegidas áreas marinas de alta mar». Con ese objetivo, la Universidade de Santiago de Compostela (USC) participa en un proyecto europeo de 12 millones de euros de presupuesto que apuesta por utilizar herramientas innovadoras con las que avanzar en ese monitoreo del mar. Una idea que pasa por «construir un sistema de observación compartido» para científicos y para todas las partes implicadas a través de la creación de un gemelo digital.

Bajo el título de Seamphoni, el proyecto es uno de los 13 en los que la UE ha inviertido 116 millones de euros para restaurar océanos y aguas a través del programa Horizonte Europa. En concreto, la iniciativa dirigida por la Universitat Politècnica de Catalunya logró un apoyo de 11 millones, de los que 384.500 van a parar a la universidad de la capital gallega.

Herramientas

Seamphoni se inició de forma oficial el pasado 1 de junio y busca revolucionar el monitoreo marino y el mapeo de la biodiversidad marina. Para ello, se basará en promover la prueba, adaptación y validación de tres soluciones innovadoras concreto. Por un lado, la utilización de herramientas de monitorieo tanto acústico como a través de imágenes, por otro, la utilización del ADN ambiental, o eDNA, considerado como una forma rápida de medir la biodiversidad.

Con el desarrollo e implementación de estas soluciones, el proyecto apunta a «construir un sistema de observación compartido» para científicos, para aquellos encargados de tomar decisiones, para los gestores de las áreas marinas protegidas y para los propios ciudadanos. ¿Cómo? Pues con la creación de un gemelo digital, una herramienta que cada vez se emplea más y que, por ejemplo, está intentando desarrollar la Xunta para cuidar las rías y sus recursos pesqueros (el proyecto MaruxIA).

«Al aprovechar y adaptar estas herramientas de vanguardia para áreas de alta mar, Seamphoni proporcionará un avance significativo hacia un mapeo más amplio y preciso de los mares europeos con líneas de base para áreas poco estudiadas; un monitoreo de la biodiversidad más rápido y continuo; y modelos más precisos, predictivos y sostenibles», recoge el resume de la iniciativa que además de la USC y de la universidad catalana cuenta con otros 22 participantes de Dinamarca, Irlanda, Alemania, Noruega, Portugal, Bélgica, Austria, Eslovaquia, Francia, Turquía e incluso del Caribe Neerlandés.

Metas

Con este trabajo se intentará «identificar y priorizar» las áreas a proteger, además de abordar la complejidad del marco regulatorio que rige la conservación marina y la fragmentación de los derechos en estas zonas.

Otra de las patas que tratará será la «desconexión emocional entre la sociedad y los ecosistemas acuáticos», especialmente en zonas de alta mar donde el principio de «ojos que no ven, corazón que no siente» es más pronunciado.