La CE propone un fuerte recorte de la pesca de bacalao en el Báltico

La Comisión Europea ha propuesto una reducción drástica de las capturas accesorias de bacalao en el mar Báltico para 2026 de hasta el 84% en el caso del bacalao occidental, del 63% para el bacalao del Báltico oriental, del 62% para el arenque de Botnia y del 50% para el arenque del Báltico occidental debido al mal estado de conservación de estas poblaciones.

De este modo, las capturas accesorias de bacalao occidental quedarían reducidas a 42 toneladas; las de bacalao oriental, a 159; las de arenque occidental, a 394 y las de arenque de Botnia, a 25.560, según el plan de Bruselas.

La propuesta refleja las últimas evaluaciones científicas del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en inglés) y se ajusta al plan de gestión plurianual para el bacalao, el arenque y el espadín.

Además, la CE también propone reducciones para las poblaciones de arenque del golfo de Riga (-17%), solla (-3%) y salmón (-27%).

Por el contrario, plantea aumentar los TAC de salmón en un 1% en el golfo de Finlandia, hasta las 10.232 toneladas, manteniendo al mismo tiempo las cuotas para el arenque y el espadín del Báltico central, que se sitúan en 83.881 y 139.500 toneladas, respectivamente.