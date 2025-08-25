El cambio climático impactará más en las especies de fondo de Gran Sol

Las olas de calor que afectan a los fondos marinos superarán a las de superficie en la plataforma noroccidental europea. Así lo advierte el último artículo divulgado en Copernicus Publications por la Unión Europea de Geociencias, que llama la atención sobre el efecto negativo que este fenómeno tendrá para la fauna que habita en estos espacios: peces como la merluza, el gallo o el rape que hoy suponen el principal sustento de la flota gallega en el caladero de Gran Sol, dentro de la demarcación afectada. Los investigadores sugieren que el impacto del cambio climático se sentirá más en los lechos debido a sus «menores niveles de variación natural de temperatura». Las aguas superficiales están expuestas a la luz solar y a las variaciones térmicas diarias, lo que genera cambios constantes en su estado. Sin embargo, las aguas profundas son más estables, lo que las hace más sensibles a las alteraciones.

«Es probable que los impactos de las olas de calor en la superficie y el fondo marino sean distintos», remarcan los científicos, que señalan a las especies demersales y bentónicas como las grandes afectadas. Al no ser tan rápidas como otras —por ejemplo, pelágicos como la sardina o la caballa, capaces de recorrer largas distancias— cuando cambie la temperatura del agua les resultará más difícil desplazarse hacia otras zonas donde las condiciones sean más adecuadas. Como consecuencia, es más probable que sufran más los perjuicios del calentamiento —lo que se puede traducir en un detrimento de las poblaciones o comprometer la reproducción—. Se trata de un problema que se acentuará en las especies de crecimiento lento, ya que tardan más en recuperarse de las alteraciones ambientales o la presión pesquera.

«La gestión eficaz de estas especies y hábitats requiere que se consideren las proyecciones de futuras olas de calor tanto en la superficie como en el fondo marino. Si bien la mayoría de las evaluaciones de olas de calor marinas realizadas hasta la fecha se han basado en datos de temperatura de la superficie del mar, estudios recientes sugieren que las olas de calor submarinas pueden ser igualmente relevantes», recoge el artículo.

Como publicó FARO, la pesca de Gran Sol ya pidió hace varios meses adaptar las cuotas pesqueras al efecto del cambio climático. El Consejo para las Aguas Noroccidentales, en cuyo comité ejecutivo están presentes la OPPF-4 de Vigo y la OPP-77 del Puerto de Celeiro, urgió a la Unión Europea que el Pacto de los Océanos contemple que la fijación de las posibilidades de pesca tenga en cuenta los posibles cambios en la composición de las capturas debido a la migración de las poblaciones y a la presencia de especies nuevas e invasoras.

No son buenos momentos para el caladero, golpeado de lleno por el tijeretazo que ha supuesto el veto en las 87 áreas para las descargas, que han mermado un 30% desde la prohibición de Bruselas. Tampoco son positivos los Totales Admisibles de Capturas (TAC) acordados entre los Veintisiete y Reino Unido para este año, en el que los barcos tienen menos merluza (-20%, 32.479 toneladas), gallo (-8,9%) y rape (-1,3%).