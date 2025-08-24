Puerto y ARVI potenciarán la lonja y el pescado vigués con una marca única

La Autoridad Portuaria de Vigo comunicó hacia finales de 2023 un ambicioso «Plan de Acción» para la pesca. Consensuado en su consejo asesor, contenía una batería de ideas para afianzarse «como referente mundial» en el sector en un momento en el que los ataques externos no cesaban, como en el caso de los vetos a la pesca de arrastre. Una de las medidas, que pasó un poco alejada de los focos, pasaba por crear una marca única que potenciase el pescado y marisco de la lonja olívica, garantizando «la calidad y sostenibilidad de los productos que llegan al consumidor final». Una iniciativa que ahora va tomando forma y en la que participa de forma activa la Cooperativa de Armadores de Vigo (ARVI) y, más concretamente, la organización de productores de pesca fresca (OPPF-4), que surgió de su seno. La intención es la de colocar el sello propio «Fresco & Salvaje» para todo el pescado y marisco que pase por la lonja viguesa.

La OPPF-4 lanzó una licitación este verano que tiene por objetivo contratar un servicio para la «promoción del pescado certificado e impulso de su consumo». Para ello, recordaban el lanzamiento de su enseña en planes de producción previos y el plan acordado por la Autoridad Portuaria. «En la actualidad, el puerto de Vigo está inmerso en un proceso de modificación de la etiqueta que desde la Lonja de Vigo realiza, estandarizando todo el proceso en una única etiqueta para todo el puerto», señalan.

A juicio de la OPPF-4, este proceso abre la puerta a que la marca Fresco & Salvaje «pueda extenderse a toda la flota y operadores que operan en ella [en la lonja], mediante la introducción de su logotipo en la etiqueta general del puerto». Un proceso, recuerdan, que «precisa de la adaptación de la misma en colaboración con la Autoridad Portuaria de Vigo».

«Es crear una marca única que nos represente a todos y que represente nuestro pescado por su alta calidad y sostenibilidad», explican fuentes del Puerto sobre este proceso, que persigue que «todo el mundo lo reconozca con facilidad cuando vaya a comprarlo al mercado».

Por su parte, el gerente de la OPPF-4, Edelmiro Ulloa, explica que los armadores están «coordinados» con la Autoridad Portuaria y pendientes de la firma de un convenio para acelerar el plan. «Es una certificación de que el pescado que lo lleve es de pesca extractiva y no congelado, para diferenciarlo del congelado y de la acuicultura», recuerda el también gerente de la propia cooperativa.

La idea con «Fresco & Salvaje» es que «vaya creciendo poco a poco», con el objetivo de que en un futuro «toda la cadena lo pueda implantarlo».

Otros objetivos

La licitación lanzada por la organización de productores pesqueros tiene un presupuesto de 172.000 euros (sin impuestos), ya que además de incluir «tareas de preparación e introducción de la etiqueta Fresco & Salvaje en la nueva etiqueta del Puerto de Vigo», también prevé campañas de promoción (como Pescados de Primera, desarrollada el año pasado con la Fundación Celta) o los expositores para ferias.

El plazo para presentar ofertas ya se cerró y tan solo queda la adjudicación del contrato para avanazar en los próximos pasos.