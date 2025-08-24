Un nuevo traje para el nuevo «Curbeiro»

El Curbeiro es un arrastrero congleador de casi 37 metros de eslora por 7,7 metros de manga. Fue construido en 1998 por la desaparecida Factoría Naval de Marín, con 339 GT (arqueo bruto o gross tonnage) y 250 metros cúbicos de capacidad de bodega.

Fue uno de los integrantes de la próspera flotilla gallega que en su día operó en el conocido como Banco Canario-Sahariano, prácticamente toda de O Morrazo. A día de hoy, y a excepción del Releixo --trabaja en Senegal para Grupo Vieira--, ya no queda ninguno con pabellón español. Todos se han marchado a otros caladeros.

Aspecto anterior del pesquero «Curbeiro» / Mapa

Como el propio Curbeiro, que ya luce pabellón de Angola en el muelle de reparaciones de Bouzas, en Vigo, donde está siendo sometido a una completa remodelación, con trabajos en cubierta o el parque de pesca. Su imagen exterior también ha sufrido una metamorfosis: lucirá un intenso azul en el casco, sin rastro ya de los colores beige y verde que exhibía hasta hace escasas semanas.

El Curbeiro sigue la estela del Praia de Rodeira, el último de Cangas que sobrevivía de la flota sahariana, que fue vendido a Mauritania el pasado mes de abril.

Los buques exportados a Mauritania en los últimos años superan la docena. Adrina y Peixiño Primero fueron de los últimos, con matrículas de A Coruña y Santander. Las disponibilidades de cupos para cefalópodos, principalmente por el tirón de la demanda del pulpo, motivaron también la venta del Portomayor, Manuel Mascato, Balamida, Bitácora Primero, Playa de Sabón o Avedal.