Malvinas deja a los barcos faenar hasta el martes, cuando volverá a analizar el ‘stock’ del calamar
El Gobierno de las Falkland Islands ha decidido permitir que la flota del calamar continúe faenando hasta el próximo martes, 26 de agosto, fecha en la que publicará la siguiente actualización sobre el estado de la biomasa de la especie. El visto bueno se produce en un momento de incertidumbre total en el caladero malvino, después del desplome de los registros desde las 29.735 toneladas iniciales hasta las 14.722, lo que hace temer un cierre anticipado similar al del año pasado.
La comunicación de las autoridades se enmarca en el nuevo sistema de control implantado por el archipiélago, que sustituye los avisos con varios días de margen por revisiones bisemanales del stock: cada martes y viernes por la tarde, salvo que se detecten «cambios drásticos» en la evolución.
El último informe, con datos hasta el 17 de agosto, refleja una ligera recuperación de la biomasa hasta las 18.665 toneladas. «Esta incertidumbre no es ideal para todos los involucrados», admitió el subdirector de Recursos Naturales, Matthew Jenkins, al señalar que el pasado fin de semana se había observado un repunte de capturas en algunas embarcaciones seguido de una caída posterior. «Solo podemos esperar que las capturas se recuperen», añadió.
La resolución mantiene en faena a los 16 barcos de capital gallego que dependen del caladero en un momento clave para las pesqueras, que suman inversiones por 240 millones de euros todavía por amortizar.
