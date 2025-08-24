Bautismo en el mar del «J. Barreiro» y el «S. Tenorio»

SPI Astilleros celebró en sus instalaciones del Puerto de Mar del Plata el bautismo de los pesqueros J. Barreiro y S. Tenorio del Grupo Conarpesa, participada por Wofco en un 45%. Los buques se llaman así en honor a los padres de los fundadores de la pesquera viguesa, Alberto Barreiro y Borja Tenorio.

