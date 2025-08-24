Bautismo en el mar del «J. Barreiro» y el «S. Tenorio»
SPI Astilleros celebró en sus instalaciones del Puerto de Mar del Plata el bautismo de los pesqueros J. Barreiro y S. Tenorio del Grupo Conarpesa, participada por Wofco en un 45%. Los buques se llaman así en honor a los padres de los fundadores de la pesquera viguesa, Alberto Barreiro y Borja Tenorio.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Localizan en Areacova a un bañista con un «camping gas» para asar sardinas
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- Gaitas y panderetas desde el mar para Amancio Ortega
- Madre agredida en Vigo: «Un niño abofeteó a mi hija y su madre tiró el carro con mi bebé dentro; se creen los dueños del parque»
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»