ARVI moviliza a 11 pesqueros en una jornada de limpieza en Santa Pola
REDACCIÓN
La Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo (ARVI) organizó esta semana en Santa Pola una jornada de limpieza marina en el marco del proyecto europeo Nettag+, bajo la denominación Clean Ocean Day. Durante la jornada se retiraron 78,5 kilos de basura marina —gran parte de origen terrestre— y se gestionaron de forma responsable 22 kilogramos de residuos generados a bordo de las barcos participantes.
La actividad contó con la participación de representantes de ARVI y de la Cofradía de Pescadores de Santa Pola, así como 11 embarcaciones que se sumaron de forma voluntaria al operativo de limpieza: los barcos Manuel y Teresa, Teresa la Mixta, Rosqui, Paquita la Pepeta, Cucharón, Nuevo Albor, El Mongó, Punta Aljibe, La Garrucha, Florino y Caela, y A el Francés.
