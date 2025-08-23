Argenova, del «Fuji» de Manolo Guitián al podio

El vínculo de la pesca gallega con el caladero argentino trasciende, y mucho, al caso de Pescanova. Aunque, sin duda, la multinacional fundada en 1960 por José Fernández López ha tenido una relevancia singular en ese país, especialmente en Puerto Deseado, en la provincia de Santa Cruz.

Y a la inversa, porque el lleváme a casa del emblemático Rodolfo Langostino —recuperado por Nueva Pescanova en 2015 tras años en la nevera— está a punto de cumplir 50 años (es de 1977), mientras que la filial Argenova se constituyó once años después. Con dos actores destacados: un buque bautizado como Fuji y un marinero de nombre Manuel. Manolo Guitián, para todos, fallecido este jueves. Llevaba más tiempo en Pescanova que el deslenguado langostino.

Guitián llegó a Argentina en 1988 a bordo, precisamente, del Fuji, construido en 1972 en el astillero japonés Kochiken Shipbuilding. La irrupción del buque en este caladero fue transformadora, defiende la compañía, por haber introducido a escala industrial el uso de los aparejos selectivos para la pesca de pota.

El Fuji se transformaría después en un palangrero, el Argenova XII, cuyas cuotas fueron vendidas en 2018 por 300.000 euros durante la fase postconcursal de la filial. Allá, en Argentina, descansó para siempre aquel Fuji 46 años después de su estreno. Y también allá descansarán los restos de Manolo Guitián, en Puerto Deseado, como él había pedido.

«El suyo es un caso realmente excepcional, era el trabajador de mayor antigüedad del grupo», ha explicado a este periódico el expresidente de Argenova y actual CEO de Estremar, Marcos Osuna Andrade. «Era de Rande, no de Chapela ni de Vigo, de Rande. Literalmente se dejó la vida por la empresa, por Pescanova y por Argenova». Manolo había perdido a su hija Olaya hace unos años. «Ella te espera», escribían amigos en redes sociales en las últimas horas.

«Nunca dejó de ejercer de gallego, de Rande, a pesar llevar décadas en el otro extremo del planeta», complementó en LinkedIn el ex director general de Flota de la multinacional, David Troncoso. «Con su partida, de alguna manera, se expresa el cierre de un capítulo».

Más reacciones

A preguntas de FARO, desde la compañía que preside José María Benavent. «Lamentamos mucho la pérdida de Manuel Guitián, que durante tantos años ha sido un ejemplo de compromiso con la compañía». «El legado de Manolo —abundó el actual presidente de la filial, Francisco Vilas— perdurará en cada enseñanza, en cada historia compartida y en el corazón de quienes tuvimos la suerte de conocerlo», recogió el portal digital deseadense Mar & Pesca Noticias Patagónicas.

Argenova sigue siendo hoy uno de los puntales de la pesquera, con 16 barcos y 15.500 toneladas capturadas al año. La plantilla roza los 730 efectivos. Y lo ha sido en los últimos años en términos de rentabilidad, convirtiéndose en una de las filiales que más ha aportado al resultado del grupo consolidado.