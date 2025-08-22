Muere en Argentina Manolo Guitián, histórico trabajador de Pescanova: «Se dejó la vida por la empresa»

Ingresó en Pescanova SA en el año 1976 y se convirtió en uno de los referentes de la compañía en Argentina. Se trata de Manuel Manolo Guitián, fallecido en las últimas horas en el país latinoamericano, como informó a FARO el expresidente de la filial Argenova Marcos Osuna Andrade y ha divulgado el portal local de noticias Mar & Pesca Noticias Patagónicas. «Se dejó la vida por la empresa, por Pescanova y por Argenova», ha abundado el directivo, ahora CEO de Estremar tras haber abandonado la compañía gallega.

Guitián nació en Rande y empezó en Pescanova como trabajador de máquinas. Su llegada a Argentina se produjo en el año 1988 a bordo del palangrero Fuji, uno de los pioneros en la implementación de medidas de selectividad para faenar en aguas profundas. Y se convirtió, en ese momento, en uno de los cofundadores de la filial Argenova, una de las más relevantes de la multinacional a día de hoy.

«Un hombre increíble con un compromiso con el trabajo fuera de toda medida», ha querido añadir Osuna. «Se fue un personaje entrañable, irrepetible. Nos ha dejado huérfanos y lo extrañaremos profundamente», ha indicado, por su parte, el actual presidente de Argenova, Francisco Vilas, como recoge la misma web. Los restos de Guitián descansarán en Puerto Deseado, como él había pedido.