El «Francisco de Paula» recala en Vigo con una vía de agua en su ruta a Avilés
El oceanográfico, de casi 40 años de antigüedad, está estos días en Beiramar
El oceanográfico Francisco de Paula, del Instituto Español de Oceanografía (IEO), llegó estos días a Beiramar en su ruta hacia Avilés, donde será varado. Según pudo saber este periódico, llegó a Vigo con una pequeña vía de agua.
La embarcación, de casi 40 años de antigüedad y 30,5 metros de eslora, proviene del Mediterráneo e hizo esta parada, ya programada, en los muelles de la ciudad olívica. Dentro de varios días continuará su ruta hacia el puerto asturiano, donde Astilleros de Avilés realizará la varada para renovación de certificados reglamentarios con varada, reconocimiento estatutario y trabajos de mantenimiento.
La atarazana avilesina se adjudicó este pedido por casi 610.000 euros (impuestos incluidos) en una licitación lanzada por el CSIC el pasado mayo.
