Conxemar lanza su aula interactiva para acercar el pescado a los niños

Conxemar LAB. Ese es el nombre oficial que tendrá el aula interactiva de Vigo de la Asociación Española de Mayoristas, Importadores, Transformadores y Exportadores de Productos de la Pesca y Acuicultura (Conxemar), con la que, entre otras cosas, busca incentivar el consumo de pescado en los niños. Según ha podido saber este medio, las obras ya han comenzado en las propias oficinas de O Berbés con el objetivo de estrenar el innovador espacio a finales de este mismo año. Todo ello por un importe total de 700.000 euros y tras recibir un apoyo de casi 100.000 euros a través del GALP (Grupo de Acción Local Pesqueiro) Ría de Vigo-A Guarda, confirmado la semana pasada. El objetivo es atraer alumnos de entre 7 y 11 años de todos aquellos centros escolares que quieran asistir.

El centro interactivo fue una de las varias ideas con las que llegó a la presidencia de Conxemar Eloy García. El plan era simple: el consumo de pescado está cayendo, los jóvenes no lo ven como una opción culinaria y es necesario revertir la situación. Así nació Conxelab, finalmente rebautizado como Conxemar LAB, que en un principio se iba a ubicar en un espacio del mercado de O Berbés y que finalmente se está construyendo ya en la segunda planta de las oficinas de la asociación.

Así será el taller de cocina / Conxemar

Desarrollado por Zorrozúa, una empresa vasca especializada en este tipo de proyectos y que presentó la mejor idea, el aula incluye cinco áreas temáticas que representan y explican toda la cadena de valor con herramientas interactivas y multisensoriales, incluyendo aromas y sonidos del entorno marinos. Así, dispondrá de un área inmersiva, una maqueta interactiva, área de comercialización (recreación de un supermercado), área de consumo y nutrición y un taller de cocina. Esto último será similar al proyecto piloto desarrollado en septiembre del año pasado (Conxemar Fish and Kids).

El público objetivo son alumnos de colegio de entre 7 y 11 años, que durante su visita estarán acompañados por un personaje virtual.

Recreación de un supermercado en el aula interactiva / Conxemar

«Cada una de las secciones de la maqueta está pensada para representar etapas esenciales, desde la captura y producción, hasta la transformación y comercialización, facilitando el aprendizaje mediante juegos y retos interactivos en los que interviene el personaje virtual, quien guía el recorrido y plantea desafíos educativos», indican desde Conxemar.

Más objetivos

Además de acercar el sector e incentivar el consumo, la iniciativa también resalta la importancia de la eficiencia en el uso de recursos y la reducción de residuos (mostrando cómo se aprovechan los subproductos), así como aportar «una perspectiva de igualdad de oportunidades y fomento de la creación y mantenimiento del empleo en el sector pesquero, prestando especial atención a la participación de mujeres y jóvenes».

El proyecto aprobado ahora por el GALP para recibir la subvención de 99.825 euros con cargo al Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) en un 70% (el 30% restante corresponde a la Consellería do Mar) incluye campañas de comunicación en redes sociales, conferencias, talleres y seminarios y un evento especial dirigido a escolares.