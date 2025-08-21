La flota gallega en Uruguay retoma la pesca tras un paro sindical de 40 días

La flota de capital gallego que trabaja en Uruguay retoma la faena después de unos 40 días de paro sindical. Finalmente, la lucha llevada a cabo por las armadoras para intentar frenar el conflicto pesquero obtuvo resultado y el sindicato que hizo la acción de fuerza, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), finalmente se quedó sin apoyos para continuar la lucha. Los buques de Belnova, participada por las gallegas Moradiña o Pesquera de Bon, salieron ya a faenar. Eso sí, estiman que el tiempo que estuvieron parados les generó más de 7 millones de euros en pérdidas.

El Suntma paralizó la flota fresquera hace unos 80 días por un reclamo de mejoras para los marineros, principalmente el embarque de un segundo patrón por barco para dar más descansos. Una acción que se extendió más tarde a la flota congeladora, pese a que no tenían nada que ver con las reclamaciones.

Movimiento

Con el paso de las semanas la situación se fue recrudeciendo y las armadoras de los buques industriales, tanto motu proprio (como hizo Belnova) o a través de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU), abrieron plazas de embarque, recibiendo más de 10.000 solicitudes. Aquello acabó por desestabilizar el paro y el sindicato, con la presión de aquellos que querían volver al trabajo para ingresar dinero, se vio forzado a acordar el cese del paro forzoso.

El Rio Solis IV, de Belnova, preparándose para salir a trabajar / Belnova

«Se expuso que había gente que quería trabajar», comenta el CEO de Belnova, Albano González, que ayer celebraba la salida de los barcos de la empresa. «En nuestro caso tenemos una tripulación buenísima y mantenemos la misma gente», añade. Eso sí, como el resto, sufrieron pérdidas, como esos más de 7 millones de la firma.

De hecho, según el medio local El País, seis empresas, agrupadas en el CIPU, están reclamando al Suntma en los juzgados 27 millones de dólares (unos 23 millones de euros) por «daños y perjuicios».