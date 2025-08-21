Cerco aéreo para controlar Gran Sol

Nada ha vuelto a ser lo mismo en el caladero de Gran Sol desde la entrada en vigor en octubre de 2022 del veto a la pesca de fondo en las 87 áreas. Las capturas de los buques que allí faenan han caído un 30% para sus principales especies —fundamentalmente merluza, gallo y rape—, y la sangría, que afecta por igual al arrastre y al palangre, parece perpetuarse pese a la oposición del sector y el Gobierno español. Pese a los esfuerzos realizados para revertir la medida implantada por la Comisión Europea —argumentando en todo momento que se llevó a cabo con datos científicos desactualizados y sin evaluar el impacto socioeconómico—, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) tumbó el pasado 11 de junio los dos recursos presentados por la OPP-7 de Burela y el Estado, que ya ha anunciado que gastará su última bala y lo recurrirá. Todo esto pasa en tierra, mientras en el mar se vuelve a estrechar el cerco sobre esta demarcación del Atlántico Noroeste, a la caza de cualquier actividad que pueda comprometer la sostenibilidad de los recursos marinos.

Así lo han hecho la Autoridad de Protección de la Pesca Marítima (SFPA) y la Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA) en una actuación que arrancó el 28 de julio y concluyó el 14 de agosto, con el propósito de analizar el comportamiento de los pesqueros que operan dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Irlanda. Durante más de dos semanas, en el marco del Plan de Despliegue Conjunto para las Aguas Occidentales, una aeronave de vigilancia efectuó 11 vuelos y 40 inspecciones, con especial foco en las vedas.

Su principal prioridad fue recopilar información sobre la pesca, sobre todo en las regiones más próximas a los ecosistemas marinos vulnerables (EMV), donde está prohibido el uso de artes de fondo entre 400 y 800 metros. Los coordinadores nacionales supervisaron en directo las imágenes que iba tomando el medio aéreo tripulado, un Diamond Aircraft DA-62 MPP, y lo dirigieron hacia los objetivos de alto riesgo que fueron identificados durante las expediciones.

Aeronave desplegada estas últimas semanas para controlar el caladero de Gran Sol. / EFCA

La aeronave fue fletada por la EFCA y empleó como base el Aeropuerto Internacional de Kerry, mientras que la vigilancia corrió a cargo del personal de la SFPA destinado en el centro de coordinación de la Agencia Europea de Control de la Pesca en Vigo, que radiografió una superficie marítima de 450.000 kilómetros cuadrados seis veces mayor que el área terrestre de la República de Irlanda.

«Es más para vender su actividad controladora»

Fuentes del sector pesquero gallego explican que este tipo de campañas «son habituales» y además ya existe una supervisión constante desde cada país. «Es más para vender su actividad controladora y no por posibles incumplimientos de la flota», apuntan en este sentido sobre esta última actuación, esgrimiendo que «en estos casi tres años —desde que comenzó a aplicarse el nuevo reglamento— hubo muy escasos casos», y aquellos que involucraron a barcos que accedieron a alguna de las 87 áreas no fueron por estar faenando. La mayoría se debieron a «fallos en el motor o por la recuperación de aparejos perdidos».

Lo cierto es que la Agencia Europea de Control de la Pesca coordina la vigilancia de todos los espacios restringidos desde su clausura en 2022, a través de un Sistema de Seguimiento Automático del Comportamiento (Automated Behaviour Monitoring, ABM). El mecanismo ya se utilizaba en el Mediterráneo y se extendió a las aguas occidentales. Gracias al mismo, las autoridades reciben alertas instantáneas usando algoritmos aplicados a los datos de posición de los buques, en el momento en el que uno de ellos accede a un EMV.

La situación de Gran Sol pinta mal para los armadores, que hace solo unas semanas recibieron el batacazo judicial del TGUE, que avala la prohibición impuesta por Bruselas. Tras conocer los informes de los servicios jurídicos del Estado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación anunció su intención de interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contra el pronunciamiento de los magistrados. La cartera que dirige Luis Planas considera que no han tenido en cuenta en su resolución el impacto socioeconómico de la restricción, algo que a sus ojos va en contra de los principios de la Política Pesquera Común (PPC). También pidió excluir el palangre del alcance de la medida por su ínfimo contacto con los fondos.