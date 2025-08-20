El oceanográfico «Miguel Oliver» evalúa el estado de los stocks del Mediterráneo
agencias
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Instituto Español de Oceanografía (IEO) inició este martes la campaña Medits Pitiusas 2025 para evaluar los recursos pesqueros en el Mediterráneo occidental. Los trabajos del equipo científico a bordo del buque de investigación oceanográfica Miguel Oliver se desarrollarán hasta el próximo día 29. Según informó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ayer, la campaña permitirá el estudio biológico y caracterización de las poblaciones de peces demersales y analizará el impacto de la pesca en los ecosistemas de los caladeros de profundidad alrededor de las islas Pitiusas.
En concreto, los trabajos van a permitir caracterizar las comunidades y hábitats de la zona, examinar la geomorfología del fondo, tomar datos oceanográficos de las masas de agua y estudiar las relaciones tróficas entre las distintas especies.
Estas campañas de investigación se desarrollan sistemáticamente a lo largo de los últimos años y constituyen una serie histórica importante como base para la evaluación de las distintas poblaciones. En la actualidad, estos estudios se integran en el Programa Nacional de Datos Básicos del sector pesquero (PNBD), para la gestión sostenible de los recursos de los mares, basada en la obtención de los mejores datos científicos posible. El resultado de estas evaluaciones científicas será presentado en el seno de los grupos de trabajo del Comité Científico Asesor de la Comisión de Pesca del Mediterráneo.
