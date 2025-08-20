Malvinas dará parte del calamar dos veces a la semana con un ojo en el cierre: «Solo podemos esperar que las capturas se recuperen»

La segunda campaña del calamar de Malvinas lleva en el aire desde el pasado 7 de agosto, después de que el Gobierno del archipiélago advirtiese del deterioro de la biomasa de la especie, que cayó en picado desde las 29.735 toneladas hasta las 14.722. Por ese mismo motivo naufragó el año pasado por estas fechas la temporada, igual que se adelantó este 2025 la primera zafra. Estas últimas dos semanas, desde que saltaron todas las alarmas ante un posible nuevo cierre, los 16 buques de capital gallego que viven del caladero de las Falkland Islands continúan faenando atentos a cualquier medida por parte de las autoridades. Todo ello en un momento decisivo para las pesqueras, que suman inversiones por unos 240 millones de euros pendientes de amortizarse.

Las novedades más recientes apuntan a un cambio en el seguimiento de la situación. En lugar de retrasar los avisos de cierre 72 horas o más, como se está haciendo hasta ahora, los expertos harán actualizaciones bisemanales del estado del stock, todos los viernes y martes por la tarde, a menos que observen «un cambio drástico».

«Esta incertidumbre no es ideal para todos los involucrados», indicó a la flota el subdirector de Recursos Naturales de Malvinas, Matthew Jenkins. Conforme explicó —en base a la actualización del fin de semana—, el sábado se observó un aumento de la pesca de algunos buques y el domingo una caída. La estimación de la población del Loligo —con datos hasta el 17 de agosto inclusive— repunta ligeramente a las 18.665 toneladas. «Solo podemos esperar que las capturas se recuperen», abundó.