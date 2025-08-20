China riega a sus armadoras con 110 millones al año para construir barcos

El Fu Yuan Yu 7871 es un buque potero chino construido en el año 2018. Desde su primera salida a la mar, desde el puerto de Fuzhou, apenas ha pisado tierra. De hecho, a día de hoy lleva dos años sin ir a casa: la última vez que estuvo en su país fue el 30 de agosto de 2023, en Zhoushan. Encadena marea tras marea frente a las costas de Argentina o de Chile, donde ha encontrado acomodo y facilidades logísticas, como acaba de divulgar el investigador Milko Schvartzman.

El Fu Yuan Yu 7871 fue sancionado por el Tesoro norteamericano por sus prácticas de esclavitud a bordo y operaciones de pesca ilegal, acusaciones que continúan salpicando a decenas de buques chinos de larga distancia. Son cosas que no han cambiado pese a la pretendida «mano dura» de Pekín. Como tampoco ha mudado el reparto de ingentes cantidades de fondos públicos para la compra de gasoil y, singularmente, la construcción de nuevos pesqueros de gran altura y «renovación» de flota.

La OCDE acaba de arrojar algo de luz sobre estos programas de financiación de barcos, radicalmente prohibidos en Europa, toda vez que Bruselas veta todo tipo de ayudas aunque no impliquen un incremento de la capacidad en las bodegas.

Más de 720 millones

Según la base de datos divulgada este año —Fisheries Support Estimate (FSE)—, el Gobierno de Xi Jinping o de las distintas provincias del país concedieron alrededor de 68,6 millones de dólares en 2021 —último ejercicio del que aporta cifras— para la construcción de pesqueros nuevos para la flota de larga distancia (distant-water fleet, DWF), adicionales a otros 60,5 millones de dólares para proyectos de «renovación», sin especificar en qué se sustancian. A tipo actual de cambio equivale a más de 110 millones de euros al año. En los tres últimos años analizados (2019-2021) el desembolso fue superior a los 720 millones de euros.

Eso sí, las ayudas que reparte China entre sus compañías pesqueras trascienden, y mucho, a las que se dedican a renovar flota: tiene subsidios para reducir la factura fiscal, para la compra de combustible —en puertos del país y para repostar en alta mar— o para sufragar la logística de enviar las capturas desde cualquier océano. Solo en las ayudas para gasoil, a la flota que opera en aguas territoriales y a gran altura, repartió 681 millones de euros en el ejercicio 2021.

La lluvia de millones acumulada durante la última década, de nuevo según las cifras de la OCDE, son casi imposibles de visualizar: 28.102 millones de euros, al tipo de cambio actual. Además de los programas dirigidos por el Estado, las provincias son muy proactivas a la hora de conceder subsidios y buena parte de las grandes pesqueras están participadas por dinero público.

El Gobierno de España defiende una modificación de los fondos comunitarios para poder dar ayudas a la renovación de flota. La edad media de los pesqueros gallegos es ya de 38 años.