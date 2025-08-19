El cerco gallego se queda a cero sin sardina ni anchoa: «No hay nada»

La flota cerquera gallega vuelve a estar entre la espada y la pared un año más. Tras el cierre de la pesquería de anchoa en la zona IXa (en aguas de Fisterra al Golfo de Cádiz) la semana pasada y las dificultades que viven en los últimos años por la escasez de jurel en aguas gallegas, la pesquería de sardina ibérica ha tocado a su fin.

La Secretaría General de Pesca comunicó ayer el cierre de forma oficial después de agotar el máximo cupo disponible para el caladero Cantábrico Noroeste (10.132 toneladas) y también la cantidad extra lograda tras un intercambio con Portugal. El cerco, de nuevo, se resigna. «La situación es compleja», explican desde la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia (Acerga), «tanto en el norte como en el sur».

El comunicado de Pesca recoge que desde ayer a medianoche no se puede hacer pesca dirigida de sardina a no ser que se disponga de algún cupo mediante transferencia temporal de cuota, como la que habitualmente se hacen con los cerqueros del Golfo de Cádiz. De hecho, a preguntas de FARO concretan que ya a fecha del 14 de agosto el consumo de la cuota era del 106,63%, una vez incluido el reparto del swap (intercambio) de Portugal, que había dejado 1.250 toneladas para el cerco del Cantábrico Noroeste del total de 1.500 toneladas conseguidas.

Cansancio

De igual forma, desde el Ministerio informaron que «se está trabajando en la resolución para activar el mecanismo de optimización de la sardina ibérica», una forma de utilizar los cupos españoles que no han sido consumidos «hasta el agotamiento de la bolsa común del sobrante de optimización». «Dicha resolución deberá estar publicada en el BOE antes del 10 de septiembre», apuntan.

«Toca esperar por esa bolsa común», indicó el gerente de Acerga, Manuel Suárez. Sin embargo, los cerqueros están ya «cansados» de la situación y de comunicar a los científicos que «la biomasa está perfecta». «Lo que hay que pedir es que den más cuota de sardina de la que dieron este año. Eso vendría muy bien para los dos países», resume Suárez.

Y hasta que ese suceda, a la flota le toca sufrir e incluso amarrar. Especialmente a las embarcaciones pequeñas del sur de la comunidad, que se ven sin anchoa y sin sardina y que no pueden desplazarse lejos. «No nos queda nada», se lamentaba ayer el presidente del cerco vigués, Óscar Iglesias.