Remolcan a una embarcación con 11 pasajeros a bordo tras quedarse sin propulsión en Cíes
Estaban fondeados frente a la isla de San Martiño
E. P.
Salvamento Marítimo remolcó la pasada noche la embarcación de pasaje 'Salacia', que se quedó sin propulsión frente a la isla Martiño, en las Cíes, con 11 personas a bordo.
Según ha detallado el servicio de emergencias, la máquina de la nave se inundó y se quedaron sin propulsión mientras estaban fondeados en isla Martiño.
Al tener conocimiento de los hechos tras recibir el aviso el Centro de Coordinación en Vigo, Salvamento movilizó a la "Salvamar Mirach", que remolcó la embarcación al Real Club Náutico de Vigo.
