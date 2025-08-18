El palangre gallego cierra su reestructuración tras 12 años de veto al corte de aletas a bordo

El sector del palangre gallego, flota que se encarga de la captura de pez espada y tiburón, tembló en 2013. La Comisión Europea impulsó en aquel año una restrictiva normativa que impedía separar las aletas del cuerpo a bordo, ante el temor de que se produjera una práctica conocida como finning, que es realizar el corte para tirar luego el cuerpo al mar, algo que no se producía en la flota europea. Aquello redujo significativamente el espacio en bodega, aumentó las labores a la hora de la descarga y trajo consigo no pocos problemas para el sector. Aquello supuso el pistoletazo de salida para una reestructuración de la flota palangrera gallega que parece haberse completado doce años después. Por el camino se quedaron 14 barcos, pero los armadores lograron reestablecer la capacidad de entonces gracias, entre otras cosas, a los alargamientos y las escasas nuevas construcciones.

La polémica norma, creada bajo el mandato de la entonces comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca, la griega Maria Damanaki, fue muy criticada por todas las asociaciones representativas del palangre de superficie, una flota que a nivel europeo se concentra entre Portugal y Galicia. Solo en el caso gallego, los datos de la Consellería do Mar recogen que en el momento en el que entró en vigor el veto al corte de aletas a bordo estaban registrados un total de 137 buques con una capacidad total de 41.024 GT (gross tonnage, arqueo bruto).

Situación de la flota gallega a cierre de 2024 / Mar

Como publicó FARO en su momento, pasados cinco años el palangre perdió una veintena de embarcaciones, un 15% menos, y casi un 10% de capacidad, quedándose en 36.427 GT. Pero entonces, los armadores volvieron a hacer gala de su resiliencia y comenzaron una remontada constante, al menos en lo que a la capacidad se refiere.

Aunque el número de embarcaciones en este segmento siguen siendo inferiores a las que había en 2013, ya no son la veintena menos que se registraron en los años 2017 y 2018, cuando se contabilizaban 117 unidades. De igual forma, también lograron recuperar los casi 15.000 GT que se perdieron, dándose la casualidad de que con los 123 buques que figuraban al cierre del pasado año se aprovecharon todos los GT y se recobraron las 41.024 toneladas de hace doce años.

Adaptarse

El motivo, según explican desde la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), es que algunos armadores «decidieron ‘adaptar’ sus embarcaciones a todo tipo de caladeros (más lejanos, por ejemplo) para poder sobrevivir mejor». La gerente de la asociación, Juana Parada, señala que el objetivo era poder «alternar caladeros en el Atlántico, Índico y Pacífico» y, para ello, tuvieron que ampliar capacidad de bodega, autonomía, camarotes para más tripulación y aumentar o mejorar los sistemas de congelación y mantenimiento de las capturas a bordo.

Parada señala también que, a falta de ayudas para nuevas construcciones, algo muy demandado por parte de toda la industria pesquera, «no ha quedado más remedio que hacer fuertes inversiones sobre estas unidades ya existentes» tirando de los GT de los barcos que se exportaron o que tristemente naufragaron. Así, los armadores pudieron «adaptarse a los nuevos retos», con la capacidad para «expandirse geográficamente, en caso necesario».

Pese a esta reestructuración, cabe recordar que el palangre gallego sigue siendo uno de los segmentos con más problemas del sector pesquero y muchos de sus armadores no descartarían acogerse a las ayudas al desguace en caso de que el Gobierno finalmente dé el paso.