El lucrativo negocio en Portugal con la almeja ilegal: 2,5 millones de euros a la semana

El cuento de nunca acabar al otro lado de la raia con los furtivos. Una vez más, autoridades lusas y españolas (a través del Seprona) se unieron para frenar la extracción y exportación de almeja ilegal, en una operación respaldada por la Europol en la que se logró incautar 7 toneladas de producto. Sin embargo, lo llamativo son las estimaciones que hacen los investigadores sobre este lucrativo negocio ilícito: la actividad genera unos 2,5 millones de euros a la semana.

La semana pasada por Europol y el Ministerio de Interior español comunicaron el resultado de la última operación, bautizada como Clams y que tuvo su epicentro en Huelva. En ella se detuvieron a 11 sospechosos, que podrían enfrentarse a cargos como delitos ambientales, blanqueo de capitales, fraude documental y fraude alimentario y contra la salud humana, y se incautaron siete vehículos y esos 7.000 kilos de almeja japónica, la misma especie que habitualmente es la más vendida en las lonjas gallegas.

Los agentes, durante los registros / Europol

Europol, que señaló que la red desmantelaba introducía su mercancía ilegal en el país, así como en Francia o Italia, desveló que las ganancias totales de este negocio ilegal pueden alcanzar un promedio de 2,5 millones de euros semanales. Y en el caso de esta operación, se habla de 1,6 millones en solo un año.

Operación

La operación Clams comenzó en abril de este año después de que la Guardia Civil incautase un cargamento de 235 kilos de almejas de procedencia ilícita. Tras aquello se actuó sobre el terreno los días 23 y 24 de junio, así como el pasado 30 de julio. Además de los 11 sospechosos, que podrían enfrentarse a cargos como delitos ambientales, blanqueo de capitales, fraude documental y fraude alimentario y contra la salud humana, se incautaron siete vehículos y esos 7.000 kilos de almeja japónica.

La operación contó con la coordinación de Europol y con la participación del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y con la Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) de Portugal, así como con la Autoridade Marítima Nacional lusa.

Blanqueo

Los investigadores creen que estas ganancias se blanquean de diversas maneras, como la compra y reventa de vehículos de lujo. «Las actividades de los sospechosos van mucho más allá de los delitos ambientales, ya que la trata de personas —a menudo migrantes irregulares— para su explotación laboral en la pesca es un hecho habitual», añade la Europol, que creen que estos trabajadores ilegales cobran «tan solo un euro o un euro y medio por kilo de almejas».