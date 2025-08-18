El Congreso debatirá apoyos a la maternidad y paternidad en la pesca

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a fomentar medidas que favorezcan la conciliación familiar en el sector pesquero y acuícola, como la promoción de horarios flexibles y programas de apoyo a la maternidad y paternidad.

La iniciativa de los socialistas sobre el impulso en la adaptación de las estructuras pesqueras para favorecer la incorporación de la Mujer al Sector Pesquero, Industrial y Acuícola, se debatirá en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En concreto, los socialistas apuestan por reforzar la colaboración con los distintos organismos de gestión del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de la Acuicultura (Fempa) y con las comunidades autónomas para facilitar la asignación de recursos dirigidos a la implementación de programas de formación en el sector pesquero con perspectiva de género. El objetivo, añaden que es contribuir así «a una creciente incorporación de las mujeres a los sectores relacionados con la pesca».

Igualmente, el PSOE recomienda promover una mayor presencia de mujeres en los programas de formación y capacitación en el sector pesquero y acuícola, «fomentando especialmente la formación online como medida para superar las dificultades para compaginar la vida laboral y familiar».