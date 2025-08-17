Caen las capturas en Malvinas y la flota gallega ya se teme lo peor

La situación en el caladero de Malvinas (Falkland) no mejora para la flota gallega que pesca calamar Loligo. La flota, que a comienzos de semana había solventado el primer match ball que amenazaba con el cierre del caladero tras volver a encontrar el recurso, se vio paralizada por un temporal. A su vuelta al caladero, y según confirman a este medio fuentes del sector, la situación ya no era la misma. «No encontramos al calamar donde lo dejamos antes del temporal», lamenta uno de los armadores.

Al cierre de esta edición la pesquería se mantenía abierta, aunque todo quedaba pendiente de la evaluación que está haciendo el Departamento de Recursos Naturales de Malvinas, que en estas fechas lidera el subdirector general, Matthew Jenkins.

Al sur

De hecho, ayer por la tarde (hora española) los pesqueros se encontraban en el sur del archipiélago, en el entorno de la isla Beauchene, intentando localizar calamar.

En los últimos días autoridades y sector han estado revisando a diario las capturas y tamaños de las mismas, estimando la biomasa para decidir si se mantiene abierto o no el caladero. Un análisis diario (y casi de hora en hora) para valorar qué hacer con la pesquería. Hoy será un día clave.