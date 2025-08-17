Bruselas estudia extender el control de emisiones de CO2 a los pesqueros

La Comisión Europea analiza por primera vez la posibilidad de que los pesqueros de tamaño medio entren en el sistema comunitario de control de emisiones, lo que abriría la puerta a que en el futuro tengan que pagar por su contaminación. Así lo recoge un informe técnico sobre la extensión del MRV —el mecanismo de monitorización, notificación y verificación de emisiones— a barcos de menos de 5.000 toneladas de arqueo bruto (GT), que dedica uno de sus escenarios a incorporar a la pesca, hoy excluida por ley.

El MRV funciona como un «contador oficial» que obliga a los barcos a registrar su consumo de combustible y sus emisiones de CO2, con auditorías externas anuales. Actualmente se aplica a buques grandes y, desde 2025, también alcanzará a ciertas embarcaciones medianas —cargueros y unidades de offshore—, pero no a los pesqueros. El sistema es además la antesala del régimen europeo de comercio de emisiones (ETS), que ya obliga a la flota incluida a pagar por todo el CO2₂ que libera a la atmósfera.

Escenario

El escenario más ambicioso que evalúa el estudio, denominado A.3, propone añadir al MRV todos los barcos de tamaño medio que hoy están fuera, entre ellos los pesqueros de 400 a 4.999 GT, así como remolcadores, barcos de servicio, investigación y yates de gran tamaño. Con esta medida, la cobertura del sistema aumentaría en 11,32 millones de toneladas de CO2₂ al año, un 8,4% más que con el MRV revisado que entró en vigor este año. En el caso de los buques de pesca, las emisiones rondan los 2,3 millones de toneladas anuales, lo que los sitúa como uno de los grupos más contaminantes entre los barcos exentos.

Prevé un coste medio de 3.690 euros anuales en trámites y verificación

El impacto económico sería significativo. El informe estima que aplicar el MRV a una embarcación mediana supondría un coste medio de 3.690 euros anuales en trámites y verificación, muy superior en proporción al de los grandes buques, ya que cada tonelada controlada sale más cara. Si se incorporase toda la flota mediana, el gasto recurrente para las empresas ascendería a 31,5 millones de euros al año, a los que habría que sumar unos 252.000 euros adicionales para las administraciones encargadas de supervisar el sistema. En términos de eficiencia, el estudio concluye que este es el escenario menos rentable de los tres que se analizan: la relación coste-beneficio es negativa si solo se considera el MRV, aunque «mejoraría» si después esos barcos entraran en el ETS.

Afectación en Galicia

En Galicia la medida afectaría a los buques de altura y gran altura que superan los 400 GT. Las empresas con menos estructura técnica serían las más expuestas a la nueva carga administrativa, que el estudio reconoce como más gravosa para las pymes. Una de las opciones planteadas para aliviar el impacto sería permitir a los barcos que solo operan dentro de la UE presentar un único informe anual, lo que reduciría el papeleo.

Por ahora, la entrada de la pesca en el MRV no es una propuesta legislativa, sino un escenario de trabajo que requeriría modificar la norma europea. Sin embargo, el hecho de que Bruselas lo ponga por escrito en un informe oficial deja claro que la exención de la actividad podría tener fecha de caducidad. Y, de llegar a aprobarse, sería el primer paso para que la flota pesquera tenga que pagar por sus emisiones en el marco del mercado europeo de CO2₂.