Un (bendito) problema de ocho patas en el sur de Inglaterra

¿El clásico «fish and chips» inglés tiene competencia en el suroeste de Reino Unido con la llegada del «octopus á feira»? Quizá no tanto, pero una inusual «explosión» de pulpo está dejando a los pescadores locales boquiabiertos y sin sus principales especies objetivo.

Donde antes había marisco, desde hace varias semanas hay kilos y kilos del cefalópodo, «rey» en Galicia y un extraño no muy deseado en la región de South West England. Tanto es así que autoridades locales, centros de conocimiento, sector e incluso el propio Gobierno se han unido para investigar las causas de esta agresiva proliferación. Todo apunta a que el principal culpable se encuentra en el Cambio Climático y el calentamiento del agua.

Alan Steer, vicepresidente de la cooperativa de pescadores South Devon & Channel Shellfishermen, está viviendo esta situación en sus carnes. Junto con sus compañeros está acostumbrado a salir a faenar buscando crustáceos en las ricas aguas de las costas del condado de Devon. Sin embargo, desde marzo las conchas y los especímenes que subían a bordo estaban prácticamente vacías, «comidas». De la misma forma, en sus nasas cada vez había más pulpo, algo a lo que no están acostumbrados.

Otro de los pulpos capturados al sur de Inglaterra / Alan Steer

«Solo en mi barco registramos unos 2.000 o 3.000 kilos por semana entre marzo y julio», explicaba ayer a este medio el propio Alan Steer, un pescador que se ha hecho ciertamente famoso en su región porque no ha parado de aparecer en prensa y televisión en las últimas semanas, incluido en la BBC. No en vano, la organización que representa, fundada en 1968, nunca había vivido una situación como la actual.

Según la asociación, existe una «preocupación colectiva» por el futuro de sus poblaciones locales de marisco porque la abundancia de pulpo —de la especie Octopus vulgaris, exactamente la misma que es tan preciada en las rías gallegas— está siendo «muy intensa». «Seguimos observando muchos daños en el marisco de nuestras nasas y seguimos muy preocupados por lo que esto significa para nuestro futuro», apunta la cooperativa.

Y ante las quejas y reclamaciones, las administraciones han decidido actuar. El Ayuntamiento de la ciudad portuaria de Plymouth, el Consejo del Condado de Devon y el Defra (siglas en inglés para Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales, del Gobierno británico) ha firmado «una colaboración extraordinaria» para indagar sobre las «causas y consecuencias» de esta situación. Se busca realizar «una investigación científica» y una «recopilación de datos» que estará dirigida por la Asociación de Biología Marina (MBA, siglas en inglés) de Reino Unido, con el apoyo de científicos de la Universidad de Plymouth y del Laboratorio Marino de Plymouth.

Registros

Los expertos tienen en cuenta que ya hay registros previos de proliferaciones de pulpo como estas, pero a mediados o principios del siglo pasado, no en la memoria reciente de los pescadores. «Casi de la noche a la mañana, nuestros pescadores locales vieron cómo sus capturas habituales de cangrejos y langostas eran sustituidas por pulpos y los restos de lo que estos no se habían comido. Fue un cambio drástico», señaló el alcalde de Plymouth, Tudor Evans. El líder del Consejo del Condado de Devon, Julian Brazil, se expresó de forma similar: «Esto está teniendo un efecto directo en la comunidad pesquera de mi zona y de todo Devon».

«Nos complace saber que se han encargado algunos trabajos científicos sobre la actual proliferación de pulpos; por supuesto, compartiremos lo que sabemos y animamos a todos a hacer lo mismo cuando llegue el momento», celebran estos días desde la cooperativa de Devon.

Temperatura

Las primeras hipótesis, tanto de los propios pescadores como de los expertos, apuntan a un aumento de la temperatura del mar. «Con el cambio climático calentando rápidamente nuestras aguas, es probable que fenómenos biológicos inusuales como este sean cada vez más comunes en el futuro», lamentó el máximo responsable del estudio, Bryce Stewart, del MBA.

Como muestra de esta realidad ya tienen los datos de Alan Steer y sus compañeros. El pasado 22 de julio, la cooperativa registró que la temperatura de la superficie del centro del Canal de la Mancha era de 22,3 grados, cuando lo más habitual es que oscilase entre los 14 y los 18 grados. «El agua está muy caliente», avisan.