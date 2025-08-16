Namibia quiere poner fin a la pesca accidental en sus aguas

El Ministerio de Agricultura, Pesca, Agua y Reforma Agraria de Namibia quiere poner fin a los descartes pesqueros. Por ello, acaba de aprobar una serie de normas que buscan reducir las capturas accidentales, que baja el límite el 2% (antes era del 5%), incluyendo una serie de sanciones progresivas si no se cumple.

Namibia, uno de los principales bastiones para las pesqueras gallegas, quiere «desalentar» así los descartes y cuidad el caladero, en especial en lo que a especies pelágicas se refiere. Según explicó la ministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Emma Theofelus, se hará una lista de aquellos que no cumplen y se podrá proceder a la incautación de los aparejos o incluso de los propios pesqueros.