Namibia quiere poner fin a la pesca accidental en sus aguas
Impone límites para los buques y avisa de multas
A. A.
Vigo
El Ministerio de Agricultura, Pesca, Agua y Reforma Agraria de Namibia quiere poner fin a los descartes pesqueros. Por ello, acaba de aprobar una serie de normas que buscan reducir las capturas accidentales, que baja el límite el 2% (antes era del 5%), incluyendo una serie de sanciones progresivas si no se cumple.
Namibia, uno de los principales bastiones para las pesqueras gallegas, quiere «desalentar» así los descartes y cuidad el caladero, en especial en lo que a especies pelágicas se refiere. Según explicó la ministra de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, Emma Theofelus, se hará una lista de aquellos que no cumplen y se podrá proceder a la incautación de los aparejos o incluso de los propios pesqueros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El fuego de A Fonsagrada, el único que queda activo, arrasa 120 hectáreas
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Amancio Ortega desembarca en Aldán