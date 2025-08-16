Dos firmas pelean por un contrato de casi 11 millones para los expositores de Mar
Mar licitó el servicio para el diseño, montaje, transporte y organización de los puestos de la Consellería en las ferias a las que acudirá en 2026 y 2027
La Consellería do Mar está preparando ya su asistencia a las ferias y eventos de los años 2026 y 2027. Para ello, el pasado junio lanzó una licitación por valor de 10,8 millones de euros (con IVA) para encontrar a una empresa que preste el servicio de diseño, organización, montaje, desmontaje y transporte de los puestos. Dos firmas gallegas compiten por el pedido: Chicolino (Jose Fajardo SL) y Escenoset, de Boiro y Ames, respectivamente.
Según el pliego, la Consellería divide el pedido en cuatro lotes para asistir a unos cuarenta certámenes entre los dos años. Entre ellos están las ferias de Conxemar y de la Seafood de Barcelona, también la viguesa de naval Navalia y otras repartidas por la comunidad gallega, como Expomar, en Burela. De igual forma, asistirá a diferentes eventos en Asia, EE UU u Oriente Medio, además de citas en Europa.
Las dos empresas han pasado el corte y en breve se sabrá cuál es la vencedora.
