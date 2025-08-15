El naufragio del «Vilaboa Uno» se queda en misterio
La justicia rechaza reabrir la investigación del hundimiento del arrastrero y cierra la puerta a la toma de declaración de los supervivientes. Considera innecesario reflotar el pecio, que está a 124 metros de profundidad a escasas seis millas al norte del puerto de Santander. Fallecieron tres personas.
El buque tenía todo en regla y las condiciones meteorológicas eran óptimas. Pero algo sucedió sobre las 4 de la madrugada en este arrastrero de 28,5 metros de eslora para que su patrón se viera obligado a pedir auxilio a Salvamento Marítimo por una intensa vía de agua en el parque de pesca; tardó escasos once minutos en hundirse por babor a solo seis millas del puerto de Santander. El pesquero, construido por Industrias Navales A Xunqueira (Moaña), se llamaba Vilaboa Uno.
Fallecieron tres de los diez tripulantes, aunque el cuerpo de uno de ellos —Walter Ferreyros, de nacionalidad peruana— nunca apareció. Aquel siniestro nunca se quitó el sambenito del misterio, ni siquiera tras la inspección del pecio o el informe técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim). Sí, hubo una vía de agua incontrolable por el parque de pesca, contra la que no funcionaron las bombas de achique. Pero nadie ha aclarado por qué se produjo.
La justicia decretó en primera instancia el sobreseimiento del caso al entender que no había indicios de delito. Pero las familias de los tres fallecidos recurrieron a la Audiencia Provincial cántabra, que acaba de cerrar la causa para siempre. Lo ha hecho a través de tres sentencias distintas, todas firmes, en respuesta a los recursos de apelación formulados por las víctimas.
El tribunal —compuesto por Paz Aldecoa Álvarez-Santullano (ponente), Ernesto Sagüillo y Rosa María Gutiérrez— ha rechazado la práctica de nuevas diligencias porque «su práctica resulta innecesaria e inútil [...] por cuanto no hay indicios suficientes y bastantes de una actuación penalmente relevante de una persona». La Ciaim esbozó en su análisis distintas «hipótesis», pero expuso que «no se ha podido establecer con certeza la causa por la que se produjo esa acumulación inicial de agua en el parque de pesca». Y no se sabrá.
En particular, los familiares solicitaron al tribunal la toma de declaración de los supervivientes, aunque una de los recursos centró estas testificales en tres personas: el primer patrón (fue el que emitió la llamada de emergencia), su segundo de a bordo y el jefe de máquinas. «Las testificales que se interesan nada aportarían —prosigue el fallo—, ya que nada de lo que pudieran decir modificaría las conclusiones técnicas de los informes definitivos». Uno de los recursos fue más allá y requirió reflotar el buque, además de un análisis pormenorizado del proyecto con el que se modificaron las bombas de achique.
«Reflotar el barco, que se encuentra hundido a 124 metros de profundidad, no es una medida proporcionada al resultado perseguido», expone la sala superior de Cantabria. «La posibilidad técnica de que se hiciera se ignora y los costes económicos se infieren elevados, sin que se haya ni siquiera apuntado cuál sería la finalidad que se obtendría con semejante actación». Sí se hizo una inspección visual del pecio gracias al despliegue del robot submarino (ROV, remoted operated vehicle) Comanche, de Salvamento Marítimo, desde la cubierta del buque Don Inda.
Permitió observar en detalle el exterior de la tolva de desperdicios (o trancanil). Una de las hipótesis apuntadas por la Ciaim fue que la vía de agua pudo deberse a «embarques intermitentes de agua a través de la tolva de desperdicios abierta, al acompasarse el movimiento de balance del pesquero con el oleaje de fondo, de dos metros de altura significativa». Pero no pasó de posibilidad, de supuesto.
Cuenta atrás para el fin de la instrucción del «Villa de Pitanxo»
La entrega del informe definitivo de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) iba a marcar el punto y final a la fase de instrucción del caso Pitanxo, en la Audiencia Nacional, y así será. La prórroga para la investigación expira este mes de septiembre, para cuando habrá de emitirse el auto de apertura de juicio oral.
Tienen la condición de investigados tanto el patrón, Juan Padín, como la armadora, Pesquerías Nores Marín, así como los dos máximos responsables de la compañía. El informe de la Ciaim concluye que el barco fue a pique por una concatenación de errores en la maniobra del buque y constató la investigación de FARO, por cuanto no tenía que haber ido a faenar a ese caladero por problemas de sobrepeso. El Villa de Pitanxo naufragó el 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova con 24 personas a bordo, de las que solo sobrevivieron tres.
