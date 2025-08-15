Buscan en A Coruña a un marinero desaparecido en el puerto de Oza
Por el momento, no se ha hallado al tripulante
L. O. C.
Efectivos del Grupo de Rescate Acuático (GRA) de los bomberos han colaborado con la Policía del Puerto de A Coruña en un operativo de rastreo este mediodía tras el aviso de que un marinero podría haberse caído al mar desde un barco en las inmediaciones del muelle 3 del puerto de Oza.
Durante la inspección inicial, no se localizó a ninguna persona en la superficie perimetral de la zona, por lo que se activó a la Guardia Civil del Mar para realizar inmersiones en el fondo marino y continuar la búsqueda.
En el dispositivo participaron una moto acuática y la embarcación Seismar II del Gra, así como un vehículo de apoyo por tierra y una unidad de mando. Por el momento, no se ha hallado al tripulante.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Incendios forestales en Galicia, en directo | El fuego de A Fonsagrada, el único que queda activo, arrasa 120 hectáreas
- La Guardia Civil denuncia a un vecino de Moaña por llevar 1.000 kilos de sardinas sin papeles en su furgoneta
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Amancio Ortega desembarca en Aldán