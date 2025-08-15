Buscan en A Coruña a un marinero desaparecido en el puerto de Oza

Efectivos del Grupo de Rescate Acuático (GRA) de los bomberos han colaborado con la Policía del Puerto de A Coruña en un operativo de rastreo este mediodía tras el aviso de que un marinero podría haberse caído al mar desde un barco en las inmediaciones del muelle 3 del puerto de Oza.

Durante la inspección inicial, no se localizó a ninguna persona en la superficie perimetral de la zona, por lo que se activó a la Guardia Civil del Mar para realizar inmersiones en el fondo marino y continuar la búsqueda.

En el dispositivo participaron una moto acuática y la embarcación Seismar II del Gra, así como un vehículo de apoyo por tierra y una unidad de mando. Por el momento, no se ha hallado al tripulante.