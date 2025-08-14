Inpesca abandera al «Txori Bi» en Omán para apoyar a otro atunero
j. g.
El atunero Txori Bi de la armadora vasca Inpesca se acaba de abanderar en Omán para dar cobertura a su hermano mayor, el Txori Berri , que ya contaba con pabellón en este país de Oriente Medio. El primer buque fue construido en 2004 y cuenta con una eslora de aproximadamente 33 metros —muchos menos que los 81 metros del segundo pesquero, al que apoyará ahora—. Forman ambos parte de una flota diversificada en la que también se integran los barcos Itsas Txori (95,8 metros), Txori Argi (39), Txori Zuri (106,5 metros) y Txori Gorri (95,8). Inpesca es una de las principales empresas de la pesca de cerco congeladora de España y actor indispensable en la constitución de Atunlo (Atunes y Lomos SL), en liquidación desde el pasado mes de marzo con una deuda de más de 120 millones.
