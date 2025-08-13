El Supremo cierra la puerta a anticipar la jubilación a los carretilleros de pesca

El Tribunal Supremo ha sentado jurisprudencia en un caso de alcance para la industria de elaborados pesqueros y, especialmente, sus trabajadores. En concreto, la Sala de lo Contencioso ha dado la razón al Instituto Social de la Marina (ISM) en el caso de un carretillero del sector que reclamaba su inclusión en el Régimen Especial del Mar (REM) y, por tanto, su acceso a una jubilación anticipada con los coeficientes reductores.

El operario, que realizaba sus labores para filiales de Pescanova desde 1990, había ganado las dos primeras batallas judiciales en un juzgado de Vigo y en el Superior de Galicia, pero finalmente ha perdido en el recurso de casación presentado por el ISM: ni su trabajo cuenta como el de un estibador portuario ni el hecho de pertenecer a una firma pesquera es suficiente para entrar en el REM.

El caso se remonta a 2020, cuando el trabajador interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del ISM de junio de aquel año en la que desestimaba el recurso de alzada interpuesto por el hombre tras la decisión del instituto de no encuadrarlo en el REM.

El juzgado número 2 de Vigo estimó de forma parcial la reclamación del carretillero en la sentencia de marzo de 2021, anulando y revocando la resolución del Instituto Social de la Marina, condenándolo a darlo de alta en el REM por los años trabajados en Frigodis, Pescanova y Frivipesca entre noviembre de 1990 y marzo de 2017. Tras ello, el ISM interpuso un recurso de apelación primero, desestimado por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, y de casación más tarde.

Jurisprudencia

El Supremo admitió en noviembre de 2023 el recurso de casación al entender que «presenta interés casacional objetivo para la formación de la jurisprudencia», ya que entendía que de su sentencia se podría acordar dos cosas: en caso positivo, del encuadramiento o no de un trabajador en el REM «por el solo hecho de que la empresa para la que se trabaja realice una actividad marítima pesquera»; en caso negativo, de que en el caso de un carretillero de una firma pesquera que opera en cámaras frigoríficas «puede entenderse que las funciones realizadas son de estibador portuario.

De dirimir la cuestión se encargó la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso del Supremo y la designada como ponente fue la jueza María Pilar Cancer Minchot. En su escrito, fechado el pasado 24 de julio, defiende que «para la inclusión de un trabajador estibador portuario en el REM es presupuesto necesario que realice tareas de manipulación de mercancías en los términos legalmente previstos» y que, además, el trabajador debe operar «como personal de una empresa con licencia o autorización legal para realizar las actividades de estiba y desestiba».

En lo relativo a pertenecer en sí a una empresa pesquera, la sentencia cita doctrina previa: «No todos los empleados de las empresas privadas que se dedican a la actividad de carga y descarga de buques, han de estar encuadrados en el Régimen Especial de la Seguridad Social mencionado, pues tal exigencia únicamente es aplicable a los trabajadores de tales empresas que trabajan en ellas como estibadores portuarios».

Por todo ello, el Supremo declara que «ha lugar al recurso de casación» frente a la sentencia del Superior de Galicia y estima el recurso de apelación interpuesto ante el juzgado olívico, desestimando el recurso contencioso-administrativo.