La Justicia europea desestima el recurso de ClientEarth por las cuotas de 2022

El Tribunal General de la Unión Europea ha desestimado el recurso presentado por la ONG ClientEarth tras la sentencia que validó las cuotas establecidas por el Consejo en 2022. La resolución ha sido publicada ayer en el DOUE, como publicó Industrias Pesqueras, y con ello confirma la legalidad de las cuotas .

