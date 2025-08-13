El Gobierno reduce los topes semanales de sardina
REDACCIÓN
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó en el BOE una resolución que modifica a la baja los límites semanales, por barco, de pesca de sardina. Responde a una revisión por parte de la Secretaría General de Pesca según la evolución de la pesquería y establece, entre otras cosas, que los buques con ocho o más tripulantes que dispongan de comunicación electrónica de datos de captura tendrán un límite de 6.000 kilos semanales, dentro de los cuales sólo podrá haber 960 kilos de sardina entre 11 y 15 centímetros.
Por otro lado, el Ministerio también publicó ayer en el BOE otra normativa por la que se reparten 150 toneladas de cupo extra de merluza del norte (Gran Sol) y 20 toneladas de cigala del norte, obtenidas por España tras intercambiar cuotas con Francia.
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- Segunda evacuación en helicóptero en 24 horas de un crucerista tras salir de Vigo
- Cena-baile de gala de la Peregrina en el Casino de Pontevedra: 17 jóvenes se «presentan en sociedad»
- Vecinos piden retirar la protección de las dunas
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- Una jueza de Vigo falla que el cambio de turno de enfermeras y auxiliares es tiempo de trabajo: «Transmitir la información es de absoluta necesidad»
- El castro gallego que debes visitar al menos una vez en la vida: declarado Bien de Interés Cultural
- La ría de Aldán sin Amancio Ortega