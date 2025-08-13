El Gobierno reduce los topes semanales de sardina

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó en el BOE una resolución que modifica a la baja los límites semanales, por barco, de pesca de sardina. Responde a una revisión por parte de la Secretaría General de Pesca según la evolución de la pesquería y establece, entre otras cosas, que los buques con ocho o más tripulantes que dispongan de comunicación electrónica de datos de captura tendrán un límite de 6.000 kilos semanales, dentro de los cuales sólo podrá haber 960 kilos de sardina entre 11 y 15 centímetros.

Por otro lado, el Ministerio también publicó ayer en el BOE otra normativa por la que se reparten 150 toneladas de cupo extra de merluza del norte (Gran Sol) y 20 toneladas de cigala del norte, obtenidas por España tras intercambiar cuotas con Francia.