Hasta que escampe... con plegaria al calamar

En la bahía de Berkeley Sound, al norte de Port Stanley, hay una pequeña Vigo. Es algo temporal, es cierto, pero la hay.

Porque ahora mismo están, casi enfilados, buena parte de los pesqueros que colman los muelles de Beiramar y Areal durante los parones de la pesca de calamar de Malvinas. A saber: el Beagle F1 (ex Nuevo Alcocero), Prion, Robin M. Lee, New Polar, Sil, Venturer y Falcon. Y al este de Cow Bay, todavía más al norte de la capital del archipiélago británico, otra copia más de la ciudad olívica: Argos Cíes, Hermanos Touza, Argos Pereira, Igueldo, Monteferro, Argos Berbés o Hadassa Bay aguardan también horas mejores —y seguras— para volver a faenar.

El viento arrecia en el caladero y las armadoras de los 16 buques con licencia para el calamar loligo —todos tienen capital gallego— se pusieron de acuerdo para solicitar dos jornadas de impasse ('no working days') al gobierno local. No solo para garantizar la buena navegación y desempeño de la flota, sino para ganar dos días de plazo con la esperanza de que la biomasa de esta pesquería dé síntomas de recuperación y puedan proseguir la zafra. Que no está claro que suceda.

Al este de las islas el viento alcanzaba en la tarde de este miércoles los 65 nudos de velocidad, con olas de unos seis metros y 5 grados centígrados de temperatura en superficie. La previsión para el jueves es mucho más benigna, con vientos previstos de unos 40 nudos y olas de entre tres y cinco metros en la misma zona. Así que el objetivo es dejar la tormenta (meteorológica) pasar para enfrentar la otra, la del estado del recurso, con otros ánimos. De modo que habrá jornada de pesca el viernes y sábado, para cuando el departamento de Recursos Naturales de Malvinas —está al cargo el subdirector general, Matthew Jenkins— tendrá que notificar a las empresas si se prosigue con la campaña o esta queda suspendida.

«Si no hay calamar malvino van al de Mauritania», explica un directivo del sector con base en Nuadibú

Sería un revés muy duro de digerir, tanto para las propias armadoras como para la industria en su conjunto. «Si no hay calamar malvino van al de Mauritania», explica un directivo del sector con base en Nuadibú. El de Boston e India también actúan como reemplazo, pero no como remedio. «Los mercados se rompen», porque la demanda es alta. Y, sobre todo, las empresas que operan en el caladero están a día de hoy en proceso de amortización de inversiones por 240 millones de euros, por la construcción de nuevos buques —a cargo de las joint venture en las que participan Pereira, Pescapuerta, Rampesca y Copemar— como por renovaciones completas o de calado —las de Lafonia (Moradiña) o Marfrío—.

«Comprendo plenamente las implicaciones financieras de que los buques se queden en el limbo», asumió Jenkins la pasada semana por correo electrónico a las empresas, como publicó FARO. Pero la prioridad es la preservación de la pesquería.

Sin fecha está todavía una segunda prospección —la primera la hizo el Prion—, que se llevará a cabo «dos semanas después de cualquier posible cierre».

Entre tanto, hasta que escampe, una oración por que vuelva el calamar.