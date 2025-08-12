Malvinas apunta a sumar días de pesca tras un alza de las capturas de calamar

La situación de la flota de capital gallego que opera en aguas de Malvinas (Falklands) capturando calamar Loligo entra en un momento delicado. Tras el jarro de agua fría que supuso la notificación del «posible cierre» de la pesquería por parte del Gobierno local ante las escasas capturas que registraban los 16 arrastreros congeladores, en las últimas jornadas se abría una mínima esperanza para las armadoras, que detectaron un incremento de la pesca «de forma espectacular» en la especie de período de gracia otorgado por las autoridades. A cierre de esta edición, todo apuntaba a que se decidiría un incremento de los días de pesca de, al menos, tres días más, si bien las conversaciones entre Gobierno y sector se alargaron hasta la madrugada.

La campaña actual comenzó el 27 de julio y el subdirector de Recursos Naturales (Natural Resources) de Malvinas, Matthew Jenkins, había señalado en los últimos días que se podría seguir pescando «hasta la madrugada del martes», momento en el que se tomarían decisiones. La decisión de este cierre preventivo se adoptó tras las bajas capturas que registraban los barcos, como publicó FARO, pero estaba sujeto a cambios en función de cómo iban evolucionando las capturas. El propio Jenkins confirmaba ayer a este medio que «los datos de capturas de los últimos tres días servirán de base para decidir los próximos pasos».

Esperanza

Y de la decepción y temor, las armadoras pasaron a la esperanza gracias a esa mejora en las capturas de calamar de estos últimos días. De hecho, desde el departamento de Recursos Naturales admitían ayer a la industria la posibilidad de ampliar los días de pesca por otras 72 horas o, incluso, por un período de siete días, lo que supondría un nuevo espaldarazo para una flota que se encuentra en plena digestión de 240 millones de euros invertidos en la renovación de flota y que ya el año pasado vio cómo se cancelaba esta segunda campaña del año por los problemas detectados en la biomasa del cefalópodo.

Entre la opinión de los científicos y los números trasladados por la flota, Malvinas adoptará una decisión que afectará de lleno a la industria pesquera gallega. No en vano, el calamar Loligo es uno de los recursos clave para las empresas de elaboración, que ya están sondeando otros países en los que poder abastecerse si finalmente se decreta el cierre.

No obstante, y como apuntan algunos representantes del sector, cabe recordar que una campaña del entorno de las 40.000 toneladas era considerada moderadamente buena hasta que se produjo la explosión del calamar en los últimos años, en los que se llegaron a superar las 100.000 toneladas. Solo en la primera campaña de este año se alcanzaron las 37.300 toneladas, un 21% menos que en la primera zafra del pasado año.