¿Se cierra o no el calamar malvino? Port Stanley, al minuto y resultado

Hay cinco horas de diferencia entre Vigo y Port Stanley, la capital de las Malvinas. Así que la jornada matutina de este lunes fue de irremediable espera para las armadoras, que no sabían si podrían seguir pescando pasada la medianoche —por los malos registros de biomasa— o tenían que abortar misión apenas dos semanas después de haber iniciado la segunda zafra de calamar loligo.

No fue hasta pasadas las diez de la noche, hora española, que las pesqueras y las empresas de elaboración supieron el veredicto: «Se alarga todo otra vez. Ahora 72 horas, pescaremos hasta el jueves incluido», resumió a FARO uno de los empresarios consultados.

Pero tampoco quedó ahí la decisión final. La previsión meteorológica para las jornadas de este miércoles y jueves es muy mala, de ahí que las compañías en pleno hayan solicitado al departamento de Pesca malvino que ambos días se consideren en blanco (no working day). «Han dicho que sí». De modo que, por el momento, Port Stanley no decidirá si cierra o no la pesquería hasta el sábado, como ha podido confirmar este periódico.

Los 16 buques arrastreros que operan con licencia para la extracción de calamar loligo tienen capital gallego, sin excepción, mediante su participación en sociedades mixtas con mayoría de la parte malvina. Este 2025 se incorporaron tres barcos nuevos a la pesquería —Argos Berbés (de la joint venture de Pereira), Prion (de Pescapuerta) y Hadassa Bay (Copemar).

La primera campaña del año ya se cerró antes de lo previsto debido a la caída de los niveles de biomasa y al pequeño tamaño de los calamares. La segunda zafra de 2024 no se ejecutó, por primera vez, por el mismo motivo. Las pesqueras suman inversiones por unos 240 millones de euros pendientes de amortización.