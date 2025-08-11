La flota se rompe «a cuentagotas» a la espera del apoyo al desguace

Que un aristócrata multimillonario te contrate para investigar su propio asesinato es algo solo al alcance del guion de Altered Carbon, el thriller cyberpunk de Netflix que explora la inmortalidad digital en un futuro donde la conciencia puede transferirse a otros cuerpos. La trama gira en torno a Laurens Bancroft, que resucita al exsoldado de élite Takeshi Kovacs para que lleve a cabo esta tarea. Y lo hace mientras el espectador descubre un mundo donde la identidad, la moralidad y las desigualdades conviven en una sociedad donde la riqueza puede comprar la vida eterna.

Buena o no —para gustos, colores—, lo cierto es que esta serie no tiene a priori nada que ver con el mar, salvo porque la plataforma de streaming más famosa decidió en 2018 lanzar su promoción en España inspirándose en el concello gallego donde, como decían los romanos, reside el Fin de la Tierra. «El cementerio de Portela lleva 20 años vacío», comienza el teaser: «Bienvenidos a Fisterra, el pueblo de la Costa da Morte en el que nadie muere». En la pieza audiovisual puede verse al Pindirucho, un barquito de artes menores que supera por poco los siete metros de eslora, posee 3,5 GT de arqueo bruto y luce un casco de madera blanquiazul. Es, paradójicamente, uno de los últimos pesqueros de Galicia que han pasado a mejor vida en plena sangría del sector. Pero en este caso no tiene pinta de que vaya a revivir.

El Pindirucho figura en la lista de la Comisión Europea como uno de los 17 barcos españoles que se han desguazado en lo que va de año, oficialmente hace apenas dos meses. Inscrito como fallecido el 25 de junio, dejó el caladero del Cantábrico y Noroeste tras más de tres décadas de actividad y enterró para siempre su matrícula: la 3VILL-3-9927, que exhibía su arraigo a Vilagarcía. El mismo camino han seguido las embarcaciones viguesas Montse, R. Fontán y Zapateiro. Afortunadamente, solo tres, muchas menos de lo habitual.

Y es que una parte importante de los buques del país mantiene en estos momentos sus paralizaciones definitivas en casi total pausa, a la espera de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) dé luz verde a las ayudas del nuevo plan que servirá para reestructurar la flota,abordando los segmentos que se encuentran en desequilibrio. La necesidad de estos apoyos es tal que España acoge el nivel más bajo de achatarramientos de la última década, teniendo en cuenta que ya estamos casi a mitad de agosto y 2024 cerró con 41 pesqueros de luto. La cifra del año pasado es además la más baja para un ejercicio completo y consolida una tendencia decreciente que se manifiesta desde 2021 (108 desguaces), 2022 (78) y 2023 (53). Contrasta esto con la situación de la Unión Europea, donde se ha producido un tsunami de despachos este trienio (249, 223 y 339 respectivamente), que se ha cebado todavía con el 2024 (298) y parece amainar este 2025 (102).

El «Pindirucho», en una imagen de archivo. / FdV

La diferencia entre el bum que parecen dejar atrás los Veintisiete y el que está más cerca de registrar el litoral español es que en muchos de los Estados miembros que son potencias marítimas ya se han implantado medidas para desguazar embarcaciones ofreciendo un amplio abanico de incentivos, como consecuencia de la crisis que padece el sector en todo el bloque por la pérdida de rentabilidad y esperanza. Costes operativos disparados por la inflación, caída del consumo de pescado, falta de relevo generacional, exceso de burocracia en el seno de Bruselas y políticas contrarias al rumbo que debiera tomar la actividad… La lista de contras es interminable y en ella se contempla también la salida del Reino Unido de la alianza comunitaria. Es precisamente esta cuestión sobre la que se sustenta el grueso de los planes aprobados en los últimos años por diferentes naciones para reducir sus flotas, casi siempre al amparo de los fondos del Brexit Adjustment Reserve (BAR).

Ocurrió así en Irlanda, que aplicó un programa voluntario de retiro que se saldó con el desguace de 42 barcos por cerca de 60 millones de euros. Un importe similar al que dedicó Francia dentro de su estrategia de reestructuración, que acabó afectando a cerca de un centenar de buques. En Países Bajos fueron 155 millones que llevaron al desguace de 51 barcos, mientras que en Bélgica el esquema fue más austero: solo 9,5 millones. Dinamarca puso en marcha dos líneas: una vinculada al Brexit (se desguazaron 31 barcos gracias a una inyección de 27 millones) y otra centrada en el Báltico por el desplome del bacalao (33 barcos, por 6,3 millones). En total, estos programas han supuesto la desaparición de más de 250 embarcaciones y una inversión pública de más de 300 millones para ajustar la capacidad pesquera y asegurar la viabilidad del sector.

Por lo que respecta a España, y más en concreto a Galicia, las flotas del palangre y el cerco han pedido a la cartera que dirige Luis Planas que apoye planes de este estilo ante la sobredimensión actual, pero por el momento el Gobierno descarta incorporarlos al considerar prioritarios otros segmentos en peor estado. Es el caso del arrastre del Mediterráneo, afectado por la reducción de los días de pesca aprobada recientemente por el Ejecutivo de Ursula von der Leyen, así como por la disminución de cuotas por culpa del desequilibrio del ecosistema, lastrado por la sobreexplotación.