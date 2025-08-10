El desembarco más triste de García del Cid

En el número 12 del Carrer de la Tapinería, perpendicular a la avenida Catedral de Barcelona, había un negocio de venta de grabados, reproducciones de lienzos y enmarcados. Se llamaba Galeries Costa, de Lluch Costa Amich. Familiar, por cierto, de Josep Costa Ferrer, famoso caricaturista conocido como Picarol y que tuvo en Mallorca una Galerías Costa, distinta a la anterior, que fue punto de encuentro de todo tipo de artistas y centro de exposición de arte a mediados del pasado siglo.

Pues en el primero, el negocio de la Tapinería, fue enmarcado el retrato que iba a bordo del oceanográfico García del Cid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): el de Francisco García del Cid Arias, prominente científico que puso nombre al buque del que desapareció la tripulante de Cangas María del Carmen Fernández Vázquez en septiembre de 2023. El cuadro, todavía con el membrete de Galeries Costa en su reverso y el cristal frontal roto por una esquina, se ha bajado del barco. Que ya no existe. Que fue a desguace con la imagen del científico dentro.

El retrato ha sido recuperado por la familia después de conocer por FARO que el García del Cid, en el que Mari Carmen denunció haber sufrido una violación, sería achatarrado.

Francisco García del Cid, en Vigo en 1951 / «Orígenes del Instituto de Investigaciones Pesqueras»

«Está en casa de mi hermano, que se llama igual que nuestro abuelo», explica Consuelo García del Cid, escritora y activista y una de las víctimas de los reformatorios franquistas tutelados por el Patronato de Protección a la Mujer. Consuelo quiere dejar claro que «nadie más de la familia» ha querido implicarse.

Mi abuelo jamás habría permitido lo que me hizo mi familia, que fue meterme en un reformatorio franquista. Jamás Consuelo García del Cid

No solo en la recuperación del retrato de su abuelo, sino en cómo lo sucedido a bordo del oceanográfico ha tintado el apellido y legado del científico para siempre. Con una mancha de dolor, de lágrimas, sobre la que esta mujer esparce una crítica descarnada a la institución que preside Eloísa del Pino.

«Si me abuelo no hubiera muerto tan joven mi destino habría sido otro, estoy completamente segura. Mi abuelo jamás habría permitido lo que me hizo mi familia, que fue meterme en un reformatorio franquista. Jamás. No lo habría permitido en la vida, en la vida». Francisco García del Cid, primer director del Instituto de Investigaciones Pesqueras (IIP), después renombrado como Institut de Ciències del Mar (ICM), falleció atropellado a los 68 años.

Salía de dar clase en la Universidad Central de Barcelona. «Los alumnos salieron a la calle para limpiar todos los rastros de sangre, y era mucha, de su profesor», ha rememorado su nieta.

El barco

El retrato de Francisco García del Cid estaba justo a la entrada del buque, construido en 1979. Cuando FARO preguntó al CSIC por el destino de los distintos objetos y dispositivos que estaban a bordo, ya con el buque en un astillero para desguaces, desde la dirección indicaron que «se han preservado elementos decorativos, herramientas y elementos técnicos que se emplearán como respetos de recambio (repuestos de piezas que se utilizan para reparar o reemplazar componentes dañados o desgastados) en otros buques».

Fue en junio, seis meses después de solicitar la entrega del cuadro, cuando Consuelo recibió un correo de la institución; le pedían su dirección para entregárselo. Llegó con una nota del director de la Unidad de Tecnología Marina (UTM) del CSIC, Jordi Sorribas.

El «García del Cid» en la ría de Vigo. / Javier JAC

Para este momento, para cuando el Consejo Superior contactó con la familia, había pasado más de un año de la venta del barco al astillero DDR, especialista en achatarrar embarcaciones, como desveló este periódico. No hubo anuncio para el procedimiento de traspaso de la propiedad, no se comunicó que el García del Cid sería desmembrado, no hubo despedida —como sí se celebró con el Cornide de Saavedra, retirado en 2015— ni mensaje institucional.

La venta se formalizó por 14.700 euros diez meses después de la desaparición de Mari Carmen y tras tres meses amarrado en un muelle de Gijón.

«Para mí el abuelo supuso la primera muerte de mi vida. Entonces supe que era importante, muy importante, no solo para mí, sino para una ciudad entera y sobre todo, para el mar», ha escrito Consuelo en su blog. «No sé si me habría entendido, pero sí estoy segura de que me habría respetado».

Nacida en 1980 y con tres hijos, la tripulante del oceanográfico García del Cid desapareció en la noche del 9 al 10 de septiembre. El varón al que había denunciado en 2019, también empleado del buque y con el que llegó a un acuerdo de conformidad, no iba a bordo. En el informe de la campaña en la que se produjo el suceso consta un «agradecimiento» a la «paciencia» de la tripulación, sin ninguna referencia a la desaparición de una de sus integrantes. Mari Carmen continúa desaparecida.