Los comisos de pescados y mariscos a furtivos aumentan un 13% en Galicia

El servicio de Gardacostas ha decomisado 16.637 kilos de pescados y mariscos a furtivos en Galicia hasta agosto, lo que supone cerca de 2.000 kilos más (+13,4) que en el mismo periodo de 2024.

Con datos hasta el 4 de agosto de 2025, facilitados a Europa Press, este servicio dependiente de la Consellería do Mar ha elevado un 9% el número de infracciones impuestas, hasta un total de 1.509.

Las 6.000 inspecciones realizadas en los siete primeros meses se han saldado con un total de 18.655 artes intervenidas, son más de 5.000 que en el mismo periodo de 2024 (+38,7%).

Gardacostas de Galicia es el organismo autonómico encargado de la vigilancia, búsqueda, salvamento marítimo y la protección del medio marino en las aguas y litoral costero de la Comunidad Autónoma de Galicia y depende directamente de la Xunta.

Entre el global de 16.637 kilos incautados en lo que va de 2025, sobresalen los 5.924 kilos de pulpo (el 35,6% del total) intervenidos. Supone casi tres veces más que los 2.262 kilos a estas alturas de 2024.

La siguiente especie con mayor cifra de decomisos es la sardina, con un total de 4.196 kilos, seguido de centolla (1.345 kilos), mejilla (750 kilos), erizo (691 kilos) y choco (630 kilos).

Por tipo de infracciones, de las 1.509 detectadas casi la mitad se corresponden con operativos en el mar (743), seguido por puertos (359) y playas-costa (157) entre las principales.

Gardacostas de Galicia cuenta con más de 35 años de historia, si bien su denominación se creó definitivamente por ley en 2004. Se estructura en servicios centrales y periféricos en nueve unidades operativas (Celeiro, Ferrol, Coruña, Muxía, Portosín, Ribeira, Vilaxoán, Pontevedra y Vigo).