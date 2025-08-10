El calamar naufraga en Malvinas: la flota tiembla ante un posible cierre

El de la pesquería de calamar loligo en aguas de las Malvinas (Falklands) es un caso peculiar. Los 16 buques arrastreros que operan con licencia tienen capital gallego, sin excepción, mediante su participación en sociedades mixtas con mayoría de la parte malvina.

También porque más del 90% de las capturas se exportan al mercado europeo y lo hacen, ya sea con buques reefer o desde los propios pesqueros, por los muelles del puerto de Vigo, Marín y, eventualmente, A Pobra. Es un producto clave para las factorías de elaborados, además, presentado en distintos formatos para su reexportación a países como Italia, Croacia, Francia o Estados Unidos.

El calamar loligo es versátil, tiene mucha demanda y es rentable... cuando lo hay. Y en este caladero del Atlántico sudoeste no hay a día de hoy ninguna garantía de asegurar no ya la estabilidad de la actividad pesquera, si no su propia continuidad. Porque la segunda zafra pende de un hilo, como han confirmado a FARO fuentes de tres armadoras.

El subdirector de Recursos Naturales de Malvinas, Matthew Jenkins, habla ya del «posible cierre» del caladero. Las armadoras, en plena digestión de inversiones por 240 millones en renovación de flota, están en alerta roja. «Hasta la madrugada del martes se va a seguir pescando». Después, no se sabe.

Anuncio del gobierno de Malvinas / FdV

La evolución

Esta segunda temporada del año arrancó el 27 de julio —la primera zafra ya se había clausurado antes de tiempo— con registros bastante pobres, como divulgó FARO. La primera comunicación por escrito del Gobierno malvino a las armadoras se produjo este pasado miércoles, día 6. Fue entonces cuando Port Stanley activó un cierre preventivo, a poner en marcha en 48 horas, pero sujeto a cambios en función de cómo iban evolucionando las capturas.

«Emitiremos actualizaciones diarias para comprobar si las capturas afectan a la advertencia de cierre», avisó Jenkins, en una comunicación a la que ha tenido acceso este periódico. La flota, de hecho, ya temió el viernes por un cerrojazo, que finalmente ha quedado pospuesto hasta, al menos, la medianoche del martes día 12.

«Ayer noche [por este viernes] decidieron no parar por el aumento de capturas de los tres últimos días», constata otro armador consultado. «Dicho esto, están monitorizando más días» y habrá una nueva prospección científica —la última la realizó el buque Prion, participado por Pescapuerta—, como también abundó el número dos de Recursos Naturales. «Comprendo plenamente las implicaciones financieras de que los buques se queden en el limbo», indicó incluso Jenkins en otro correo, enviado este viernes por la tarde.

No es baladí: este 2025 se incorporaron tres barcos nuevos a la pesquería —Argos Berbés (de la joint venture de Pereira), Prion (de Pescapuerta) y Hadassa Bay (Copemar)—, cada uno de los cuales supuso una inversión superior a los 30 millones de euros. Que hay que pagar. Como también hay que amortizar las inversiones del Monteferro y Montelourido (Rampesca), Argos Cíes (Pereira) y Falcon (Pescapuerta), como las renovaciones del Sil, New Polar (Moradiña) y el Igueldo (Marfrío).

«La fecha de una segunda prospección se mantendrá en dos semanas después de cualquier posible cierre», zanjó Jenkins. En Vigo, la esperanza intenta ganar espacio al desánimo. Porque, entre tanto, la búsqueda de alternativas —calamar mauritano, indio o de Boston— gana enteros.