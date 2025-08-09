Golpe a la flota en Malvinas: cerrada temporalmente la pesquería de calamar

La pesquería de Malvinas está en horas bajas. Muy bajas. La segunda zafra de 2024 no se realizó debido a los bajos niveles de biomasa y al escaso tamaño de los cardúmenes de calamar loligo, y la primera de 2025 arrancó con temor. Se estrenaban tres buques de capital gallego --Argos Cíes, Prion y Hadassa Bay--, cuyos costes superaron los 30 millones de euros que es preciso amortizar.

Tampoco fue bien. Como divulgó FARO, los resultados volvieron a ser pobres: la pesquería se cerró antes de tiempo y la zafra se selló con una caída del 21% respecto a los volúmenes de comienzos de 2024. Ahora ha vuelto a pasar, ya que el departamento de recursos naturales del Gobierno insular ha decidido un cierre temporal y preventivo para analizar de urgencia el estado del recurso.

Según ha informado el FIG (Falkland Islands Government) en sus redes sociales, «las capturas iniciales cayeron rápidamente», con una biomasa que se ha despeñado desde las 29.735 toneladas a« poco más de 14.700. «Se ha publicado un aviso de cierre sobre la conservación y sostenibilidad a largo plazo de la pesquería», ha abundado.

«Se está trabajando entre la industria y el departamento de Pesca para indentificar un periodo de tiempo y un buque» para que realice una prospección adicional --la inicial la hizo el Prion, de Grupo Pescapuerta--, «momento en el que se volverá a evaluar» la biomasa y se decidirá si se vuelve a pescar u obliga a volver a casa. Son 16 los buques que explotan este recurso en Malvinas, todos ellos participados por pesquerías gallegas.