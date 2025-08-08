El marisqueo se abre a flexibilizar su horario para no depender en exclusiva de la marea

La bajamar diurna es como se conoce a la primera marea baja que ocurre cada día. Es esta la que marca el horario de las mariscadoras —salvo en las zonas de libre marisqueo—, y en consecuencia la actividad se lleva a cabo dos horas y media antes y dos horas y media después de que tenga lugar, dependiendo en exclusiva del punto más bajo del nivel del mar para trabajar. Esta rigidez en el horario del gremio está abocada a su fin, después de que la Xunta haya atendido las reivindicaciones del sector para flexibilizar la jornada con una nueva propuesta que abre la puerta a que las tareas se puedan realizar entre las 6.00 y las 18.00 horas, con un máximo de cinco horas ininterrumpidas, de acuerdo a los planes de gestión de cada cofradía. De este modo, indica la Consellería do Mar, «Galicia actualiza e optimiza a regulación dos horarios do marisqueo co fin de garantir o control, a sustentabilidade dos recursos mariños e unha xestión máis eficiente da explotación dos recursos marisqueiros».

«Coa nova normativa, serán posibles fórmulas de flexibilización dos horarios dentro dos plans de xestión, grazas a un modelo de coxestión que implica á administración e ao sector marisqueiro na toma de decisión», apuntan desde el departamento que dirige Marta Villaverde. «Isto permitirá adaptar os horarios ás necesidades reais de explotación e conservación», resaltan además las mismas fuentes.

La medida busca adecuarse así a las particularidades de cada especie y banco, promoviendo un aprovechamiento más racional de los recursos en un momento en el que el sector lidia con la mayor crisis del siglo, teniendo en cuenta que la producción de bivalvos del 2024 fue la más baja del milenio: apenas 3.735 toneladas en Galicia.

«Esta significativa actualización que se propón dos horarios do marisqueo, é vital para controlar o esforzo pesqueiro e garantir unha actividade rendible e sustentable, mellorando a seguridade dos profesionais do marisqueo cuxa participación na toma de decisións se potencia a través da coxestión», agregan desde Mar. Y lo constatan también desde el sector: «Nos beneficia. Vamos a tener muchísimas más horas para aprovechar las mareas mejor y decidir qué hacer si el tiempo no acompaña. A lo mejor en campañas navideñas utilizamos la marea de la tarde para limpiar algas, si las hubiera, y extraemos de madrugada o al revés. Pero claro que nos beneficia».