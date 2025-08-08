Levantan una sanción a una armadora de Cangas porque un accidente a bordo fue «negligencia» del marinero

Mientras descargaba cajas de pescado a bordo de un buque en el caladero de NAFO, el marinero de una armadora canguesa vio como su pierna quedaba atrapada en una cinta transportadora. El accidente laboral le supuso al trabajador una incapacidad permanente total y a la empresa una sanción de la Inspección de Trabajo por un fallo de prevención. El Juzgado de lo Social nº 2 de Vigo, sin embargo, ha levantado la multa al considerar que el siniestro ocurrió por una «negligencia no previsible» del empleado.

Los hechos sucedieron en diciembre de 2022, cuando el marinero trabajaba en el arrastrero congelador Eirado do Costal, de la pesquera Moradiña. El hombre cruzó por la zona en la que se encuentran las dos dos cintas transportadoras y apoyó el pie sobre la carcasa del motor, cuando un golpe de mar lo desequilibró y la pierna le quedó atrapada enntre las bandas de las dos cintas, que no contaban con rodillo de protección.

Para la Inspección de Trabajo, la armadora cometió una falta grave al incumplir las normas de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, la empresa recurrió la sanción, que ascendió a 2.451 euros, y una reciente sentencia, que ya es firme, le da la razón, al considerar «imposible evitar una acción del trabajador inabordable desde la perspectiva de la prevención por inadecuada e inesperada».

«Sentido común»

Obras de alargamiento del 'Eirado do Costal' en el astillero de Nodosa / FDV

El juez considera que el marinero omitió no solo las normas de prevención de la empresa, sino también «la más elementales de sentido común». Apunta, además, que no se acreditó que la maniobra que realizó el trabajdor sea «un procedimiento habitual» en el buque.

De acuerdo con la legislación vigente, recuerda el fallo, recae sobre el empresario la obligación de proteger al trabajador «aún en los supuestos de imprudencia no temeraria» del trabajador. No obstante, pese a que las exigencias a la empresa son «exhaustivas», en este caso el juez exime de responsabilidad a la armadora porque «no es posible prever lo que no forma parte del método de trabajo, como lo es saltar por encima de un cinta en funcionamiento, en una superficie ya inestable por los golpes de mar y la humedad».

En estos casos, corresponde a la parte patronal demostrar que actuó con toda la diligencia posible. Según la sentencia, así lo hizo Moradiña: contaba con la ficha de seguridad del puesto y con la pertinente evaluación de riesgos, en la que figura la posibilidad de atrapamiento en caso de acercar piernas o brazos a las cintas en funcionamiento. Además, las máquinas tenían el marcado CE y setas de emergencia para detenerlas.