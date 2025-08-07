La USC dibujará el océano del futuro y apoyará a la UE en su restauración

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) participará desde el próximo mes de septiembre durante tres años en un proyecto europeo dotado con tres millones de euros que busca crear «narrativas y escenarios imaginativos» para «inspirar la restauración» de los mares de los Veintisiete. En el marco de la iniciativa, bautizada como Inspiri, se elaborarán distintas «visiones de futuros deseables para los sistemas oceánicos» con todas las partes interesadas, incluida la pesca, con el propósito de instar a los grupos objetivo clave «a tomar medidas significativas» en el campo de la conservación.

«El progreso hacia el Pacto Verde Europeo, la Misión Restaurar Nuestros Océanos y Aguas, y las prioridades de la UE en materia de clima, biodiversidad y contaminación se ve obstaculizado por barreras de gobernanza, como la desconfianza entre los responsables políticos, la falta de apoyo público y la escasa acción política», explican los organizadores del trabajo, coordinado por el Centro de Ciencia e Investigación de Koper (Eslovenia) y que contará con el apoyo de ocho socios de España, Suecia, Austria, Francia, Italia y Rumania, fundamentalmente instituciones académicas. El consorcio aspira a «lograr una ambiciosa visión de la UE para sus aguas para 2050» y todos los datos contribuirán a reforzar el Gemelo Digital Europeo del Océano, la réplica virtual que Bruselas desarrolla para mejorar la comprensión y gestión de los ecosistemas, simular o predecir fenómenos marinos y evaluar impactos ambientales.

Habrá que ver cómo se vertebra el proyecto, ya que a priori recuerda al polémico Pescadores del Futuro, el estudio que la Comisión Europea presentó a comienzos de año que explora diferentes escenarios para la pesca europea dentro de un cuarto de siglo. Los consejos consultivos de Aguas Noroccidentales, de Larga Distancia, del Mercado, Pelágico, del Mediterráneo y de Aguas Sudoccidentales arrojaron serias dudas sobre la metodología empleada, los perfiles teóricos presentados y la representatividad de la encuesta (menos de 200 respuestas), que consideraron insuficiente para reflejar la diversidad geográfica y de flotas. También criticaron la falta de consulta en países clave como España, Francia o Irlanda (principales potencias), el uso exclusivo del inglés y la escasa claridad de los objetivos, dejando patente que las preocupaciones del sector son actuales, no futuras.