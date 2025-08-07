Mar constituirá un grupo de trabajo contra el recorte del 67% de los fondos europeos
El frente común defenderá un fondo específico para la pesca y con un presupuesto suficiente
agencias
El Consello Galego de Pesca acordó este miércoles la creación de un grupo de trabajo específico para defender a Galicia, principal región pesquera de Europa, ante el recorte del 67% anunciado en los futuros fondos europeos vinculados al impulso de la Política Pesquera Común (PPC) en los presupuestos plurianuales 2028-2034.
La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presidió el Consello Galego de Pesca en el que se ha acordado una hoja de ruta que pasa por la creación de un grupo de trabajo específico en el que estarán representados todos los sectores de la cadena mar-industria.
Este equipo articulará y coordinará esta frente común que defiende irrenunciable contar con un fondo específico para la pesca y con una dotación suficiente para que el sector afronte sus retos.
La Xunta insta al Ministerio de Pesca, como órgano competencia para hacerlo, a aprovechar el proceso de negociación previo a la aprobación del nuevo marco financiero para garantizar a las regiones pesqueras la participación efectiva en el diseño y ejecución de los fondos. Recuerda que la propuesta presupuestaria no es definitiva y urge revertirla.
- «Tenemos dos clientes que llegan en su helicóptero para comer asado en nuestro local»
- Despedido un trabajador del naval de Vigo por ir a su peluquería mientras estaba de baja por un ictus
- «Los bañistas nos preguntan todavía por las duchas, pero es que hasta se traían el gel»
- Barra libre para las autocaravanas
- Sancionada con 34.000 euros una hostelera de Baiona que no dio de alta a «familiares y amigos» que «echaban una mano» en la Arribada
- La playa de A Lanzada está a otro nivel
- Bote de 'Pasapalabra': así modifica Antena 3 el horario para este esperado momento
- «A Iván nos lo asesinaron: ese saltamontes no podía estar funcionando»